Росіяни модернізували "шахеди": яку небезпеку приховує їхня начинка

Перші "трофеї" вже вдалося виявити в кількох дронах

У безпілотних літальних апаратах типу "шахед" було помічено нові моделі радіомодемів, що відрізняються від раніше застосовуваних. Тепер ворог використовує пристрої різних діапазонів, через що ускладнюється робота щодо їх подавлення.

Що потрібно знати:

Нові модеми дозволяють дронам утворювати розподілену мережу зв’язку, через яку можуть передаватися дані та підтримуватись управління в польоті

Противник адаптує систему зв’язку, роблячи її стійкішою до виявлення та впливу РЕБ

Виявлено модеми, які можуть працювати в нових для цих апаратів частотних зонах, включаючи діапазон 3200-3400 МГц

Про це розповів фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Противник не обмежився одним китайським модемом діапазону 1300-1500МГц, а почав застосовувати радіомодеми інших діапазонів. Ось перші трофеї в декількох "шахедах" написав "Флеш", показуючи відповідні фото деталі оновлених дронів.

Деталь від "шахеду". Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Деталь від "шахеду". Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Він додав, що кілька зі знайдених модемів працюють у діапазонах, відмінних від раніше зафіксованих, а в ефірі відзначено активність пристроїв інших частотних груп.

Модем іншого виробника та діапазон частот 3200–3400 МГц. Крім того, в ефірі зафіксовано роботу аналогічних модемів діапазону 2700-2900 МГц. Додаю можливі діапазони частот, які виробляють виробники у Китаї. Як бачите, наша радіовійна тільки починається пояснює автор посту.

Деталь від "шахеду". Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов зауважив, що противник ставить радіомодеми на "Гербери" та "шахеди", які, перебуваючи одночасно в небі, створюють цілу мережу зв’язку.

У цій мережі вся інформація передається відразу через всі модеми прямо на росію. Придушити її складно, так як це ціла павутина. Навіщо це робиться? Передача розвідувальної інформації з Гербер і Шахедів плюс онлайн управління "шахедами" в повітрі наголосив "Флеш".

Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

За його словами, нещодавно він розповів головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському про важливість контролю цього процесу.

