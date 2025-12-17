Вулична дипломатія: Путін назвав європейських лідерів "підсвинками" - що це означає?

Очільник Росії вдався до образливої лексики

Володимир Путін у середу, 17 грудня, виступив із новими агресивними заявами. Серед іншого він назвав європейських політиків "підсвинками", заявивши, що вони чекали на швидкий розвал Росії і сподівалися "поживитися" на цьому.

Звучить образливо, але що насправді означає це слово? У кожній мові є вирази, які здаються грубими, але мають цілком собі літературне значення. "Телеграф" розповідає, що криється за цим словом і чому очільник Росії вдався до такої лексики.

Що сказав Путін

"Всі вважали, що за короткий період РФ розвалиться, а європейські підсвинки відразу включилися в цю роботу в надії поживитися на розвалі нашої країни", – заявив глава РФ.

Таким чином очільник Росії звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито чекали на крах його держави. За його словами, політики ЄС готувалися використати цю ситуацію на свою користь.

Що означає "підсвинок"

"Підсвинок" в українській – це не лише образа, а й конкретне поняття зі словника. За словником української мови, "підсвинок" – це насамперед немолочне порося віком до року. Звичайне сільськогосподарське поняття, яке використовували селяни для позначення молодих свиней.

Водночас це слово має й переносне значення. Ним можуть називати неохайну, непорядну або невдячну людину. У такому контексті "підсвинок" стає зневажливим висловом.

Українські письменники теж використовували це слово у своїх творах. Іван Франко писав про персонажа, який "проклинав півголосом діда Панька, що йому дав такий малий хлібець, а сьому чорномазому підсвинкові такий великий".

Навіщо Кремль використовує таку лексику

Це слово стало частиною оновленого словника Кремля. Москва все частіше вдається до образ та принижень своїх опонентів, демонструючи так званий "пацанський" стиль у своїх заявах.

Раніше подібні епітети часто використовував Дмітро Медведєв у своєму Telegram-каналі. Зокрема, він згадував "хрюкання" на адресу західних політиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, навіщо в українській мові "смалити халявки". Смішна розгадка виразу наших бабусь.