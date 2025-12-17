Рус

Вулична дипломатія: Путін назвав європейських лідерів "підсвинками" - що це означає?

Наталія Кухарик
Новина оновлена 17 грудня 2025, 17:36
Очільник Росії вдався до образливої лексики

Володимир Путін у середу, 17 грудня, виступив із новими агресивними заявами. Серед іншого він назвав європейських політиків "підсвинками", заявивши, що вони чекали на швидкий розвал Росії і сподівалися "поживитися" на цьому.

Звучить образливо, але що насправді означає це слово? У кожній мові є вирази, які здаються грубими, але мають цілком собі літературне значення. "Телеграф" розповідає, що криється за цим словом і чому очільник Росії вдався до такої лексики.

Що сказав Путін

"Всі вважали, що за короткий період РФ розвалиться, а європейські підсвинки відразу включилися в цю роботу в надії поживитися на розвалі нашої країни", – заявив глава РФ.

Таким чином очільник Росії звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито чекали на крах його держави. За його словами, політики ЄС готувалися використати цю ситуацію на свою користь.

Що означає "підсвинок"

"Підсвинок" в українській – це не лише образа, а й конкретне поняття зі словника. За словником української мови, "підсвинок" – це насамперед немолочне порося віком до року. Звичайне сільськогосподарське поняття, яке використовували селяни для позначення молодих свиней.

Водночас це слово має й переносне значення. Ним можуть називати неохайну, непорядну або невдячну людину. У такому контексті "підсвинок" стає зневажливим висловом.

Українські письменники теж використовували це слово у своїх творах. Іван Франко писав про персонажа, який "проклинав півголосом діда Панька, що йому дав такий малий хлібець, а сьому чорномазому підсвинкові такий великий".

Це слово стало частиною оновленого словника Кремля. Москва все частіше вдається до образ та принижень своїх опонентів, демонструючи так званий "пацанський" стиль у своїх заявах.

Раніше подібні епітети часто використовував Дмітро Медведєв у своєму Telegram-каналі. Зокрема, він згадував "хрюкання" на адресу західних політиків.

