Український журналіст Владислав Бовсуновський розповів, чому росіяни атакують цивільні цілі в столиці та не тільки

У мене дедалі сильніше виникає відчуття, що росіяни відпрацьовують по цілях за старими радянськими картами та реєстрами юридичних осіб. Просто для галочки та звітності.

Інакше важко пояснити, чому вони з такою впертістю продовжують бити по "Арсеналу", "Більшовику", Мотозаводу, району Лук'янівки та інших місцях, які в радянських документах могли мати стратегічне значення. Але в реальності — стратегічні об'єкти вже десятиліттями живуть зовсім іншим життям. Більшу частину розікрали ще у 90-х, землю продали, а на місці колишніх заводів та складів давно стоять бізнес-центри, житлові комплекси, торгівельні центри або заклади швидкого харчування.

До речі, я з цікавості співставляв деякі прильоти з реєстром юридичних осіб. На папері там справді значаться підприємства. Але якщо подивитися уважніше, то часто виявляється, що це просто адреси масової реєстрації, де юридично числяться десятки компаній, а фактично немає жодного виробництва.

Колись я прочитав історію про португальського диктатора Салазара. Після інсульту його усунули від влади, але ніхто не наважився сказати йому про це прямо. До лікарняної палати приходили міністри, він "ухвалював рішення", давав вказівки, а для нього навіть друкували спеціальні газети з потрібними новинами, щоб підтримувати ілюзію, ніби він досі керує країною.

Я до чого це. Якщо хоча б частина повідомлень про інформаційну ізоляцію Путіна відповідає дійсності, то це може бути досить простим поясненням багатьох дивних рішень. Коли керівнику показують лише спеціально підібрану картину світу, а підлеглим потрібні красиві звіти, то удари по давно неіснуючих "військових об'єктах" стають цілком логічними. На папері ціль є. У звіті вона знищена. У спогадах діда такі назви та адреси реально є стратегічними підприємствами, тому з його картиною світу все збігається.

У реальності ж ракета прилітає в офісний центр, житловий квартал чи МакДональдз. Іноді в гаражі, які є чиєюсь юридичною адресою. І всі задоволені. Крім людей, які опиняються під ударами.

Джерело: пост Бовсуновського у Facebook.