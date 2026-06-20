"Лавочку" не прикриють. Чому Росія продовжує мобілізувати в'язнів

Для підписання контрактів використовують хитрість

Росія продовжує мобілізувати до армії в'язнів, які охоче та не дуже підписують контракти. Однак виникає питання: чи пересохне колись цей струмочок.

Відповідь на це "Телеграфу" дав Іван Чувіляєв, пресаташе проєкту "Идите лесом", який допомагає російським військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації або дезертувати з армії. Детальніше читайте в матеріалі "Путіну не потрібно оголошувати мобілізацію, — інтерв’ю з правозахисником про те, як росіяни йдуть на війну і що зміниться".

За його словами, технічно струмочок людей з СІЗО чи в'язниці до фронту пересохнути не може. Адже 90% ув'язнених — це люди, на яких заведені справи за 228-ю статтею (Стаття 228 КК РФ встановлює відповідальність за придбання та зберігання наркотичних засобів, — ред.).

"Це "народна" стаття. Вона передбачає будь-який термін, аж до довічного. І там людину можна намотати взагалі на все, що завгодно. А головне — порушити справу за цією статтею, абсолютно просто", — каже Чупіляєв.

Він пояснює: "Досить просто йти вулицею, невдало пройти повз ментів — вони тобі пхають у кишеню пакетик з чітко потрібним і зваженим заздалегідь обсягом речовин і кажуть: "О, а що це у вас тут?". І далі розкручують історію, що ви є Пабло Ескобар. Тому цей струмок не може пересохнути. Вони можуть за бажання хоч півкраїни відправити на нари за цією статтею, а можуть і всю країну".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати масованого удару по Україні та чи дійсно Москва шукає приводи для атак.