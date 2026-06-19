"Москві не треба причини". Коли чекати масованого обстрілу України

Експерт оцінив попередження моніторів та розповів, що в них не так

Попередження моніторів про можливий удар по Україні найближчими днями навряд відповідає дійсності. Адже здебільшого такі пости зроблені заради хайпу на тлі гучних атак по Москві.

Про це "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. За його словами, монітори викладають будь-яку резонансну та неперевірену інформацію, аби підвищити увагу до свого продукту, не дивлячись на те, що вона може зашкодити.

"Анонімним каналам точно довіряти не слід, особливо в таких питаннях. Про інформацію з ТРЦ можна тільки здогадуватись — звідки вони могли її отримати. Цілком реально, що вони побачивши нібито перельоти Ту-22М3 з аеродрому Оленья в сторону Енгельс-2 і зробили з цього висновки. Ту-22М3 — носій ракет Х-22, якими росіяни колись поцілили по ТРЦ "Амстор" в Кременчуці", — каже експерт.

Скріншот попередження із Telegram-каналу "єРадар"

Він додає, що останніми місяцями росіяни не використовували ці бомбардувальники і ракети через обмежений ресурс носіїв і засобів ураження, надаючи перевагу іншим бомбардувальникам та ракетам сімейства Х. Крім того, "монітори" вже кидають зауваженнями один в одного щодо достовірності інформації про перебазування літаків, їх кількості та можливостей їх оснащення. Тобто навіть цю інформацію вони трактують по-різному.

"Щодо пріоритетних цілей, то очевидно, що це столиця України м.Київ. Бо кацапи образились за Москву" — Кремлю не треба причини, щоб бити по Україні, особливо по столиці. Кожен їхній обстріл — це "відповідь", власне вони вже сьогодні заявили, що нанесли удар "возмєздія" за атаку на Москву. Такі повідомлення — це маніпуляції та несвідоме підігравання ворожій пропаганді. Це може формувати уявлення в аудиторії, що ракетні обстріли Росії — це наслідки українських ударів та рішення української влади. Таким чином ворог намагається звинуватити жертву агресії та повпливати на суспільну думку, мовляв "ви страждаєте від наших обстрілів через дії СОУ, припиніть це і ми не будемо вас обстрілювати", — пояснює Земляний.

Антон Земляний

Експерт наголошує: "Щодо цього "Ракети "Циркон" з Криму та Курська; Невизначена кількість балістичних ракет "Іскандер-М"; На нашу думку, удар відбудеться до кінця цього тижня" — це виглядає як той самий спосіб "хайпанути", коли канали без достовірної інформації публікують свої здогадки. Ця інформація на рівні інсайдів та гадання ворожок в "Україні війна, можливі обстріли балістикою по великих містах" — тобто ця інформація ніякої користі не несе. У моніторів просто немає доступу до такої інформації щодо підготовки балістичних обстрілів".

За словами Земляного, в цьому плані варто довіряти в першу чергу Повітряним Силам ЗСУ та вищому військово-політичному керівництву — які завчасно повідомляють про ризики масштабних ракетних обстрілів. А подібні повідомлення тільки шкодять, накручуючи паніку та істерію серед української аудиторії.

"Якраз одна з цілей подібних атак росіян — це психологічний тиск на українське суспільство, з метою посіяти паніку та зламати волю нашого суспільства до спротиву. Допоки існує режим у Москві і нинішня Росія — загрози обстрілів будуть постійні, Україна постійно готується до захисту і знає про наміри росіян. В свою чергу українські громадяни мають реагувати на тривоги та повідомлення відповідних органів, дбати про свою безпеку, а головне зберігати спокій", — резюмує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атаки дронів на Москву оголили одразу два дивні факти.