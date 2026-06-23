Лавров знову осоромився матом на камеру: коли і як ще ганьбився (відео)

Представник російської "верхівки" нерідко показує себе у всій "красі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре осоромився своїм нецензурним висловом, який у результаті розлетівся соціальними мережами.

Казус стався на 12-му посольському круглому столі у Дипломатичній академії МЗС РФ, де Лавров спілкувався із представниками ЗМІ. Як припускають у соцмережах, він сплутав співробітника ЗМІ з Ємену з кимось іншим і вилаявся.

"Ємен, ой, ні, Ємен к хе*ам собачим", — різко заявив глава МЗС ДФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про інші курйозні випадки, коли Лавров вживав матюки на камеру.

Конфуз із британським міністром

У далекому 2008 році Сергій Лавров використав нецензурні висловлювання під час розмови з міністром закордонних справ Британії Девідом Мілібендом. Видання The Daily Mail наводить слова Лаврова: "Хто ви такий б ***, щоб мені лекції читати". ("Who are you to f*** lecture me?").

При цьому інший співрозмовник розповів, що розмова була наповнена словом "f*ck". Як зазначається, нецензурні лайливі вислови, але "лише з одного боку".

Розмова відбулася на тлі війни у Південній Осетії. Пізніше повідомлялося, що Мілібенд жорстко виругав російського міністра за те, що той відповів різкою нецензурною лайкою.

Відома фраза Лаврова

12 серпня 2015 року під час міжнародних переговорів з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем Аль-Джубейром глава російського МЗС Сергій Лавров виголосив фразу "Де*іли, б**дь".

При цьому журналісти пізніше заявляли, що нібито репліка Лаврова, швидше за все, була у бік тих, хто сидів у залі.

МЗС Росії тоді відмовилося коментувати те, що сталося. Офіційний представник відомства Марія Захарова, будучи провідною пресконференції, заявила, що нічого подібного не чула, а по губам читати не вміє.

Варто додати, що цей вислів Лаврова наробив багато галасу і буквально закріпився за ним на довгі роки. Нерідко його використовували для мемів та фотожаб.

Питання про Пригожина вивело Лаврова із себе

У серпні 2023 року Лавров емоційно відреагував на питання про загибель Євгена Пригожина. Свої стосунки з ватажком ПВК "Вагнера" він прокоментував матюком. Відео моменту спілкування з російським журналістом на саміті BRICS у Південній Африці було опубліковано у мережі.

Спершу журналіст запитав Лаврова про те, як смерть Євгена Пригожина позначиться на інтересах Росії в Африці, звідки ватажок "вагнерівців" записував відео за кілька днів до катастрофи. Замість відповіді глава російського МЗС поспішив поршмигнути в ліфт в оточенні охорони.

Друга спроба журналіста поспілкуватися з російським міністром також не мала успіху. Після брифінгу він спробував ще раз заговорити з Лавровим і поставивши питання про те, наскільки щільно лаврів співпрацював із ПВК "Вагнера". Глава МЗС Росії не дав чіткої відповіді, лише пробурмотів матюку фразу на кшталт:

"Та звідки ви взялися, еб***".

Як Лаврову на ногу наступили

Курйоз відбувся в ході саміту БРІКС, який проходить у Казані у жовтні 2024 року. Сергію Лаврову раптово наступили на ногу, після чого він щось пробурчав собі під ніс.

У соціальних мережах спробували розшифрувати по губах і дійшли висновку, що міністр каже: "Пі****с, б***ь".

Великий пещерный дипломат, меринообразный глава МИД РФ Лавров произнес "П...рас, б...ть" в адрес африканского дипломата, случайно наступившего ему на копыто. Вот в такой теплой дружественной атмосферке проходил саммит БРИКС в Казани. Воистину, подшконочная дипломатия… pic.twitter.com/PkzRsDVc3O — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) October 24, 2024

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де живе один із головних рупорів пропаганди Сергій Лавров.