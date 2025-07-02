Разом понад 50 років, але ховається у його тіні: як виглядає дружина "рупора" кремлівської брехні Лаврова
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Дружина Лаврова вважає за краще вести закритий спосіб життя
Голос кремлівської пропаганди Сергій Лавров, який понад 20 років обіймає посаду міністра закордонних справ Росії, давно одружений. Його дружину звуть Марина і вона подарувала дипломатові єдину дочку, хоча ходять чутки про його таємний зв’язок з іншою жінкою.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марія Лаврова та що відомо про її життя. У відкритому доступі про дружину глави МЗС Росії не так вже й багато інформації.
Як виглядає дружина Сергія Лаврова
Російський міністр Сергій Лавров одружений з Мариною понад 50 років. У 1982 році вона народила йому дочку, яку назвали Катерина.
Дружина кремлівського брехуна вважає за краще вести закритий спосіб життя, але згідно з деякими даними, Марія Олександрівна народилася 4 квітня 1950 року в Москві. Після закінчення школи вона здобула освіту в Московському педагогічному інституті, отримавши диплом філолога.
Марина зустріла Лаврова ще у студентстві, а їхнє весілля відбулося, коли він був на третьому курсі МДІМВ. Після випуску майбутній політик почав активно працювати у дипломатичній сфері.
Щоб бути разом із чоловіком, Марина жертвувала своєю кар’єрою заради сім’ї та супроводжувала чоловіка у відрядженнях. Деякий час вони мешкали на Шрі-Ланці, оскільки там Лавров проходив стажування у посольстві СРСР.
Потім сім’я переїхала до Нью-Йорка, там і народилася їхня єдина дочка. У США Марія влаштувалася працювати в бібліотеку до радянського постпредства при ООН. Також Лаврова допомагала дружинам новоприбулих радянських дипломатів освоюватись у новій країні.
Попри те, що Марія супроводжувала чоловіка у його численних поїздках, на публіці разом із ним вона з’являлася вкрай рідко. Понад 50 років вона ховається у тіні Лаврова, не дає інтерв’ю та не веде соціальні мережі.
У мережі писали, що дружина кремлівського брехуна отримала невелику посаду в російському МЗС, але зараз про її місце роботи немає жодної інформації. Свіжих фотографій Марії Лаврової у мережі також немає.
Натомість її чоловік продовжує просувати кремлівську пропаганду та виправдовувати воєнні злочини путінської армії. При кожній зручній можливості Сергій Лавров розповідає нісенітницю про "нацистів" в Україні та "злочини київського режиму".
"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка Пєскова і що про неї відомо. Дівчина в 17 років була заручена.