Разом понад 50 років, але ховається у його тіні: як виглядає дружина "рупора" кремлівської брехні Лаврова

Дружина Лаврова вважає за краще вести закритий спосіб життя

Голос кремлівської пропаганди Сергій Лавров, який понад 20 років обіймає посаду міністра закордонних справ Росії, давно одружений. Його дружину звуть Марина і вона подарувала дипломатові єдину дочку, хоча ходять чутки про його таємний зв’язок з іншою жінкою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марія Лаврова та що відомо про її життя. У відкритому доступі про дружину глави МЗС Росії не так вже й багато інформації.

Як виглядає дружина Сергія Лаврова

Російський міністр Сергій Лавров одружений з Мариною понад 50 років. У 1982 році вона народила йому дочку, яку назвали Катерина.

Сергій Лавров познайомився із дружиною у студентські роки

Дружина кремлівського брехуна вважає за краще вести закритий спосіб життя, але згідно з деякими даними, Марія Олександрівна народилася 4 квітня 1950 року в Москві. Після закінчення школи вона здобула освіту в Московському педагогічному інституті, отримавши диплом філолога.

Дружина Лаврова все життя перебуває у його тіні

Марина зустріла Лаврова ще у студентстві, а їхнє весілля відбулося, коли він був на третьому курсі МДІМВ. Після випуску майбутній політик почав активно працювати у дипломатичній сфері.

Щоб бути разом із чоловіком, Марина жертвувала своєю кар’єрою заради сім’ї та супроводжувала чоловіка у відрядженнях. Деякий час вони мешкали на Шрі-Ланці, оскільки там Лавров проходив стажування у посольстві СРСР.

Сергій Лавров разом із дружиною та донькою

Потім сім’я переїхала до Нью-Йорка, там і народилася їхня єдина дочка. У США Марія влаштувалася працювати в бібліотеку до радянського постпредства при ООН. Також Лаврова допомагала дружинам новоприбулих радянських дипломатів освоюватись у новій країні.

Сергій Лавров із єдиною дочкою Катериною

Попри те, що Марія супроводжувала чоловіка у його численних поїздках, на публіці разом із ним вона з’являлася вкрай рідко. Понад 50 років вона ховається у тіні Лаврова, не дає інтерв’ю та не веде соціальні мережі.

У мережі писали, що дружина кремлівського брехуна отримала невелику посаду в російському МЗС, але зараз про її місце роботи немає жодної інформації. Свіжих фотографій Марії Лаврової у мережі також немає.

Лаврів разом із Марією у шлюбі понад 50 років

Натомість її чоловік продовжує просувати кремлівську пропаганду та виправдовувати воєнні злочини путінської армії. При кожній зручній можливості Сергій Лавров розповідає нісенітницю про "нацистів" в Україні та "злочини київського режиму".

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