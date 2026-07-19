"Гра престолів" вже не та. Росіяни радісно пили з унітазів та зганьбилися на весь інтернет (відео)

Охочих взяти участь у незвичайному конкурсі виявилося чимало

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Поки одні країни змагаються у технологіях, науці та освоєнні космосу, у Ставропольському краї Росії вирішили не відставати і вигадали "унітазні" змагання. Але використовували його навіть не за призначенням.

Акція під назвою "Ігри престолів" відбулася в одному з магазинів мережі "Домікс", який спеціалізується на продажу сантехніки. На першому етапі учасникам було запропоновано на перегонки випити рідину з унітазу.

Боротьба велася за 100 000 рублів. Охочих виявилося несподівано багато, тут росіяни виявили дивовижну єдність. За словами організаторів, усередині було нібито дитяче шампанське. Учасникам надали соломинки, щоб вони змогли зручно пити з унітазу. До речі, брали участь як чоловіки, так і жінки.

Окремим етапом стало "виживання на порцеляновому троні". Переможець показав видатний результат – 10 годин безперервного сидіння на унітазі із закритою кришкою. Участь брали усього 7 осіб.

Однак не всі росіяни раділи такому заходу. Дехто навіть вважав його принизливим.

Так, наприклад, у пропагандистському Telegram-каналі "Поздняков 3.0" російський блогер заявив, що місцеві жителі звинуватили організаторів у деградації громадських норм.

"Степашки та Наташки на перегонки сьорбали пойло з унітазу заради головного призу в 100 тисяч рублів. Конкурс тривав більше 10 годин. Місцеві жителі звинуватили організаторів у "скотинуванні" людей", — скаржиться пропагандист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін став посміховиськом через новий закон у Росії.