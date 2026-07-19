"Игра престолов" уже не та. Россияне радостно пили из унитазов и опозорились на весь интернет (видео)

Желающих принять участие в необычном конкурсе оказалось немало

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Пока одни страны соревнуются в технологиях, науке и освоении космоса, в Ставропольском крае России решили не отставать и придумали "унитазные" соревнования. Но использовали его, отнюдь, даже не по назначению.

Акция под названием "Игры престолов" прошла в одном из магазинов сети "Домикс", который специализируется на продаже сантехники. На первом этапе участникам было предложено на перегонки выпить жидкость из унитаза.

Борьба велась за 100 тысяч рублей. Желающих оказалось неожиданно много, здесь россияне проявили удивительное единство. По словам организаторов, внутри находилось якобы детское шампанское. Участникам предоставили трубочки, чтобы они смогли удобно пить из унитаза. К слову, принимали участие как мужчины, так и женщины.

Отдельным этапом стало "выживание на фарфоровом троне". Победитель показал выдающийся результат — 10 часов непрерывного сидения на унитазе с закрытой крышкой. Участие принимали всего 7 человек.

Однако не все россияне оказались рады такому мероприятию. Некоторые даже сочли его унизительным.

Так, к примеру, в пропагандистком Telegram-канале "Поздняков 3.0" российский блогер заявил, что местные жители обвинили организаторов в деградации общественных норм.

"Степашки и Наташки на перегонки хлебали пойло из унитаза ради главного приза в 100 тысяч рублей. Конкурс длился больше 10 часов. Местные жители обвинили организаторов в "оскотинивании" людей", — жалуется пропагандист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин стал посмешищем из-за нового закона в России.