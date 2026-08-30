ЗМІ розкрили, що глава ЦРУ запропонував Путіну під час загадкового візиту: чи може він погодитися

Американська сторона шукає можливість повернути Москву до діалогу

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час секретної поїздки до Москви запропонував проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського, глави Росії Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Про це пише Axios, посилаючись на власні джерела. З їх слів, метою діалогу є обговорення припинення війни.

Під час візиту Реткліфф також хотів з’ясувати, чи зможуть керівники російських спецслужб вплинути на Путіна і переконати його повернутися до переговорів з Україною за посередництва США.

При цьому американські чиновники проінформували Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію про проведення тристороннього саміту. Раніше в адміністрації Трампа вже пропонували такий крок, проте підтримав його лише Зеленський, а Путін, своєю чергою, ні.

Як відомо, Реткліфф також зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніков. Джерела повідомили Axios, що Реткліфф вважає, що Бортников є конструктивним гравцем, який міг зіграти роль у відновленні дипломатичних зусиль.

Джон Реткліфф

Чи може статися ця зустріч

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Gemini, чи реалістичний сценарій, за якого пропозицію Реткліффа можуть підтримати всі три сторони.

На його думку, ймовірність дуже низька і цифровий розум оцінює її на рівні 10-15%. Головні причини:

Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки це означало б визнати Україну рівноправним учасником переговорів. Кремль прагнути домовлятися лише зі Штатами.

Бортников і Наришкін, з якими говорив Реткліфф, нічого не вирішують і натиснути на Путіна не можуть. Вони тільки виконують його накази.

Путін чекає на найбільш вигідні умови або поступки

Україна здійснила стратегічний хід, погодившись на зустріч. Тим самим вона показала США свою готовність до миру і цим перекладає відповідальність за відмову безпосередньо на Росію.

Прогноз Gemini/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому шеф ЦРУ літав до Москви і чи бачать у Брюсселі шанс на мир.