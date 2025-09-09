Путін поїхав у Сіріус: що відомо про "місто майбутнього" біля Сочі (фото)

Для Росії це великий експеримент

Російські ЗМІ у вівторок, 9 вересня, оприлюднили "екстрене" повідомлення про те, що Володимир Путін приїхав на федеральну територію Сіріус. Хоча медіа і не повідомили, що він там забув, але у багатьох все одно виникло питання, "що взагалі таке цей Сіріус?"

Селище знаходиться на кордоні Грузії або, вірніше, її окупованої частини — Абхазії. Що про нього відомо, розповість "Телеграф".

Трохи історії

2020 року росіяни провели голосування про внесення поправок до конституції. Основну увагу світ приділив "обнуленню" термінів Путіна, що дозволило йому правити ще кілька термінів, проте до законодавства було внесено й інші зміни.

Одне з них стосувалося можливості створювати федеральні території — невеликі автономні територіальні утворення, які безпосередньо підпорядковуються російському уряду, минаючи регіональне керівництво.

Перший такий об’єкт вирішили створити на базі Олімпійського села, створеного для проведення сочинських Олімпійських ігор у 2014 році. Усю необхідну інфраструктуру, включаючи готелі, транспортні розв’язки та освітній центр, на момент голосування вже було збудовано.

Карта Сіріуса

Знаходиться він в Імеретинській долині і раніше вважався частиною міста Сочі. Проживає там близько 14,5 тисяч людей.

Навіщо це потрібно

Сам "Сіріус" був створений відразу після Олімпійських ігор фондом "Талант та успіх", як місце для навчання талановитих школярів. До речі, одним із творців фонду є друг Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін.

Пізніше виникла ідея перетворити його на своєрідне "місто майбутнього", в яке можна залучити таланти з усієї Росії та створити для них відповідну інфраструктуру. Через це прихильники ідеї називали його спробою створити "російську Кремнієву долину", а противники говорили, що це спроба створити своє Монако — місце для багатих.

У будь-якому випадку, Росія поки що не має прямих аналогів такого селища, а тому багато в чому воно є державним експериментом. Його завданням зараз є дати розуміння того, чи працюватимуть такі автономні території на практиці і які проблеми можуть виникнути з їх управлінням.

З моменту ухвалення законопроєкту про "Сіріус" і до кінця 2025 року заплановано перехідний період. За цей час має закінчитися організація федеральної території та розв'язання питань з поділом повноважень між "Сіріусом", Краснодарським краєм та Сочі.

Устрій "Сіріуса"

