"У валізі точно була детонація": атака дронів на Сочі під час візиту Путіна стала мемом дня

Українці знову згадали про валізи Путіна

Пізно ввечері 2 жовтня українські дрони атакували Сочі, де незадовго до початку нальоту закінчив свій виступ у рамках пленарної сесії Валдайського форуму президент Російської Федерації Володимир Путін.

Що потрібно знати:

Пізно ввечері 2 жовтня українські дрони атакували Сочі після виступу Володимира Путіна на Валдайському форумі

Через загрозу атаки було закрито аеропорти Сочі та Геленджика, що призвело до затримки понад 40 рейсів до Сочі до ранку 3 жовтня

Українці згадали про "валізу Путіна"

Про це повідомляє The Moscow Times. На ранок п’ятниці в аеропорту Сочі затримали понад 40 рейсів.

О 22:30 закрили аеропорти Сочі та Геленджика, а вже за пів години мер Сочі Андрій Прошунін оголосив про ризик ударів дронів по місту. Очевидці повідомили про роботу систем ППО над Чорним морем, лунали вибухи та спрацьовувала сирена.

Про можливу атаку дронів на федеральній території Сіріус повідомив її керівник Дмитро Плішкін. "Усі сили та засоби готові до її відбиття. Прошу зберігати спокій, відійти від вікон і сховатись у безпечному місці", — написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Міноборони РФ, з 21:30 2 жовтня до 07:00 3 жовтня системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби збили 11 безпілотників над Чорним морем і ще чотири над Кримом. Загроза атаки в Сіріусі та Сочі зберігалася близько пів години, після чого її скасували. Проте обмеження в аеропортах Сочі та Геленджика діяли приблизно сім годин.

"У період дії обмежень на запасні аеродроми "пішли" 10 літаків, які виконували рейси до Сочі", — уточнили у Росавіації. Так, один із рейсів із Москви був направлений до Грозного.

За даними Асоціації туроператорів РФ, до ранку п’ятниці в аеропорту Сочі затримали понад 40 рейсів — 24 на виліт і близько 20 на приліт. В асоціації зазначили, що запровадження плану "Ковьор" "призвело до значних затримок рейсів".

Жарти про валізи Путіна

Українці змагаються у жартах про горезвісну валізу Путіна. Кілька років тому ЗМІ написали, що главу Кремля у всіх поїздках супроводжує спеціальна людина, яка відповідає за збирання його екскрементів. Про це стало відомо з матеріалів спільного розслідування французького журналіста Режиса Жанте та співробітника видання "Проєкт" Михайла Рубіна.

За інформацією джерела, співробітник федеральної служби охорони збирає всі путінські фекалії та сечу у передбачені для цього ємності, а потім вміст транспортує до Москви у спеціальній валізі.

З того часу інтернет-користувачі часто згадують цю валізу Путіна. Не обійшлося без подібних жартів і зараз. У мережі пишуть про валізи у множині, і зазначають, що хлопцям, які їх носять, додалося роботи. Крім того, адмін одного з українських телеграм-каналів пожартував, що у валізі сталася детонація.

Нагадаємо, президент РФ вперше прокоментував можливе постачання ракет Tomahawk Україні. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.