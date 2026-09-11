У Росії після нальоту дронів горить черговий Ozon: де вже були атаковані склади (фото і відео)

Співробітників евакуювали

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В ніч на п'ятницю, 11 вересня, місто Саратов у Росії атакували безпілотники. За попередніми даними, після атаки виникла пожежа на логістичному центрі Ozon та на НПЗ.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. OSINT-аналіз каналу ASTRA підтвердив, що у Саратові виникла пожежа на об'єкті Ozon.

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Дрони атакували Озон у Саратові. Карта: ASTRA

Проводилася евакуація співробітників. Перед цим у регіоні оголошували "безпілотну небезпеку". Пресслужба Ozon заявила, що найближчим часом робота компанії в регіоні буде частково обмежена.

Пожежа на НПЗ. Фото Telegram

Пожежу на НПЗ видно здалеку. Фото Telegram

Над "Озоном" здіймається дим. Фото Telegram

Стовпи диму здійнялися над регіоном. Фото Telegram

Коли Сили оборони почали атакувати Ozon

Міністерство оборони України офіційно заявило про початок ударів по Ozon 22 серпня. Це — російський маркетплейс, який є другим за величиною на російському ринку онлайн-торгівлі після Wildberries.

Ozon має розгалужену мережу складів та сортувальні центри для зберігання та доставки товарів. Водночас російські маркетплейси є життєво важливим компонентом ворожої логістики, який використовують для продажу та купівлі військового обладнання. Наприклад, рації, бронежилети та компоненти для безпілотників.

В Міноборони України зазначили, що систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку Росії.

22 серпня Сили оборони здійснили успішну атаку на логістичний хаб "Озон" у місті Чапаєвськ (Самарська область). 31 липня було атаковано та пошкоджено великий розподільчий склад компанії у місті Зеленодольськ (Республіка Татарстан). Також були влучання та серйозні пошкодження складів Ozon в Адигеї (смт Енем), Дагестані та інших регіонах РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед початком атак на Ozon, Сили оборони атакували хаби іншого російського маркетплейса — Wildberries. Під удар потрапили близько десятка об'єктів компанії у різних регіонах.