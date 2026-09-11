У Росії після нальоту дронів горить черговий Ozon: де вже були атаковані склади (фото і відео)
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Співробітників евакуювали
В ніч на п'ятницю, 11 вересня, місто Саратов у Росії атакували безпілотники. За попередніми даними, після атаки виникла пожежа на логістичному центрі Ozon та на НПЗ.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. OSINT-аналіз каналу ASTRA підтвердив, що у Саратові виникла пожежа на об'єкті Ozon.
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Проводилася евакуація співробітників. Перед цим у регіоні оголошували "безпілотну небезпеку". Пресслужба Ozon заявила, що найближчим часом робота компанії в регіоні буде частково обмежена.
Коли Сили оборони почали атакувати Ozon
Міністерство оборони України офіційно заявило про початок ударів по Ozon 22 серпня. Це — російський маркетплейс, який є другим за величиною на російському ринку онлайн-торгівлі після Wildberries.
Ozon має розгалужену мережу складів та сортувальні центри для зберігання та доставки товарів. Водночас російські маркетплейси є життєво важливим компонентом ворожої логістики, який використовують для продажу та купівлі військового обладнання. Наприклад, рації, бронежилети та компоненти для безпілотників.
В Міноборони України зазначили, що систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку Росії.
22 серпня Сили оборони здійснили успішну атаку на логістичний хаб "Озон" у місті Чапаєвськ (Самарська область). 31 липня було атаковано та пошкоджено великий розподільчий склад компанії у місті Зеленодольськ (Республіка Татарстан). Також були влучання та серйозні пошкодження складів Ozon в Адигеї (смт Енем), Дагестані та інших регіонах РФ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що перед початком атак на Ozon, Сили оборони атакували хаби іншого російського маркетплейса — Wildberries. Під удар потрапили близько десятка об'єктів компанії у різних регіонах.