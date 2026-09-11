В России после налета дронов горит очередной Ozon: где уже были атакованы склады (фото и видео)
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Сотрудников эвакуировали
В ночь на пятницу, 11 сентября, город Саратов в России атаковали беспилотники. По предварительным данным, после атаки возник пожар на логистическом центре Ozon и НПЗ.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. OSINT-анализ канала ASTRA подтвердил, что в Саратове возник пожар на объекте Ozon.
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Проводилась эвакуация сотрудников. До этого в регионе объявляли "беспилотную опасность". Пресс-служба Ozon заявила, что в ближайшее время работа компании в регионе будет частично ограничена.
Когда Силы обороны начали атаковать Ozon
Министерство обороны Украины официально заявило о начале ударов по Ozon 22 августа. Это российский маркетплейс, который является вторым по величине на российском рынке онлайн-торговли после Wildberries.
Ozon имеет разветвленную сеть складов и сортировочные центры для хранения и доставки товаров. В то же время, российские маркетплейсы являются жизненно важным компонентом вражеской логистики, который используют для продажи и покупки военного оборудования. Например, рации, бронежилеты и компоненты для беспилотников.
В Минобороны Украины отметили, что систематические удары по центрам хранения товаров двойного назначения усложняют логистику противника и негативно влияют на экономику России.
22 августа Силы обороны совершили успешную атаку на логистический хаб "Озон" в городе Чапаевск (Самарская область). 31 июля был атакован и поврежден крупный распределительный состав компании в городе Зеленодольск (Республика Татарстан). Также были попадания и серьезные повреждения складов Ozon в Адыгее (пгт Энем), Дагестане и других регионах РФ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед началом атак на Ozon, Силы обороны атаковали хабы другого российского маркетплейса – Wildberries. Под удар попали около десятка объектов компании в разных регионах.