Укр

В России после налета дронов горит очередной Ozon: где уже были атакованы склады (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Последствия обстрела Новость обновлена 11 сентября 2026, 07:36
Последствия обстрела. Фото Коллаж "Телеграф"

Сотрудников эвакуировали

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В ночь на пятницу, 11 сентября, город Саратов в России атаковали беспилотники. По предварительным данным, после атаки возник пожар на логистическом центре Ozon и НПЗ.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. OSINT-анализ канала ASTRA подтвердил, что в Саратове возник пожар на объекте Ozon.

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Дроны атаковали Озон в Саратове 11.09.2026
Дроны атаковали Озон в Саратове. Карта: ASTRA

Проводилась эвакуация сотрудников. До этого в регионе объявляли "беспилотную опасность". Пресс-служба Ozon заявила, что в ближайшее время работа компании в регионе будет частично ограничена.

Пожар на НПЗ в Саратове после атаки дронов 11.09.2026
Пожар на НПЗ. Фото Telegram
Пожар на НПЗ в Саратове после атаки дронов 11.09.2026
Пожар на НПЗ виден издалека. Фото Telegram
Дроны атаковали Саратов 11 сентября 2026, последствия
Над "Озоном" вздымается дым. Фото Telegram
Дроны атаковали Саратов 11 сентября 2026, последствия
Столбы дыма поднялись над регионом. Фото Telegram

Когда Силы обороны начали атаковать Ozon

Министерство обороны Украины официально заявило о начале ударов по Ozon 22 августа. Это российский маркетплейс, который является вторым по величине на российском рынке онлайн-торговли после Wildberries.

Ozon имеет разветвленную сеть складов и сортировочные центры для хранения и доставки товаров. В то же время, российские маркетплейсы являются жизненно важным компонентом вражеской логистики, который используют для продажи и покупки военного оборудования. Например, рации, бронежилеты и компоненты для беспилотников.

В Минобороны Украины отметили, что систематические удары по центрам хранения товаров двойного назначения усложняют логистику противника и негативно влияют на экономику России.

22 августа Силы обороны совершили успешную атаку на логистический хаб "Озон" в городе Чапаевск (Самарская область). 31 июля был атакован и поврежден крупный распределительный состав компании в городе Зеленодольск (Республика Татарстан). Также были попадания и серьезные повреждения складов Ozon в Адыгее (пгт Энем), Дагестане и других регионах РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед началом атак на Ozon, Силы обороны атаковали хабы другого российского маркетплейса – Wildberries. Под удар попали около десятка объектов компании в разных регионах.

Теги:
#Пожар #НПЗ #Атака #Саратов #OZON