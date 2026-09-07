"Прикре упущення ППО": російські воєнкори ниють через приліт по Пермі за 1500 км від фронту
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Після влучання у небо здійнявся стовп чорного диму
Російське місто Перм, яке віддалене від України на 1500 кілометрів, у понеділок, 7 вересня, масовано атакували безпілотники. Російські "воєнкори" вже почали волати "де ППО".
За попередніми даними, під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", один із найбільших НПЗ Росії. Підприємство входить до групи "Лукойл" та переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.
В мережі з'явилися численні відео прольоту безпілотників небом у Пермі. Під час атаки було евакуйовано співробітників складу OZON, пишуть російські пабліки.
Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику
Водночас засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов заявив, що пошкоджені НПЗ "Лукойлу" відновлять "за два-три тижні". За його словами, вживаються всі необхідні заходи, щоби заводи продовжували працювати.
Проєктна потужність Пермського НПЗ передбачає переробку до 13,1 млн тонн нафти на рік. Крім того, завод здатний переробляти до 1,7 млн тонн рідких вуглеводнів і близько 1,46 млрд кубометрів попутного нафтового газу щорічно. Підприємство випускає понад 60 видів продукції: п’ять марок бензину, близько 20 видів дизельного палива, реактивне та суднове паливо тощо.
Російські "воєнкори" незадоволені своєю ППО
Російський пропагандистський і "воєнкорівський" Telegram-канал "Два майора" на тлі атаки у Пермі почали висловлювати незадоволення. Дрони, що атакували об'єкти у російському місті, пишуть вони, пролетіли 1500 км, й це ставить питання. Зокрема, автори каналу сумніваються чи є "ефективна система обміну інформацією" та "системи заходів щодо перехоплення цілей на міжрегіональному рівні".
Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 вересня у російський Рязані був атакований один із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині РФ. На місці сталася масштабна пожежа.