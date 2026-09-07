"Прикре упущення ППО": російські воєнкори ниють через приліт по Пермі за 1500 км від фронту

Після влучання у небо здійнявся стовп чорного диму

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Російське місто Перм, яке віддалене від України на 1500 кілометрів, у понеділок, 7 вересня, масовано атакували безпілотники. Російські "воєнкори" вже почали волати "де ППО".

За попередніми даними, під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", один із найбільших НПЗ Росії. Підприємство входить до групи "Лукойл" та переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.

В мережі з'явилися численні відео прольоту безпілотників небом у Пермі. Під час атаки було евакуйовано співробітників складу OZON, пишуть російські пабліки.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Водночас засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов заявив, що пошкоджені НПЗ "Лукойлу" відновлять "за два-три тижні". За його словами, вживаються всі необхідні заходи, щоби заводи продовжували працювати.

Наслідки ударів. Exilenova+

Дим після атаки. Фото: росЗМІ

Проєктна потужність Пермського НПЗ передбачає переробку до 13,1 млн тонн нафти на рік. Крім того, завод здатний переробляти до 1,7 млн тонн рідких вуглеводнів і близько 1,46 млрд кубометрів попутного нафтового газу щорічно. Підприємство випускає понад 60 видів продукції: п’ять марок бензину, близько 20 видів дизельного палива, реактивне та суднове паливо тощо.

Російські "воєнкори" незадоволені своєю ППО

Російський пропагандистський і "воєнкорівський" Telegram-канал "Два майора" на тлі атаки у Пермі почали висловлювати незадоволення. Дрони, що атакували об'єкти у російському місті, пишуть вони, пролетіли 1500 км, й це ставить питання. Зокрема, автори каналу сумніваються чи є "ефективна система обміну інформацією" та "системи заходів щодо перехоплення цілей на міжрегіональному рівні".

Скрін повідомлення російських пропагандистів

Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 вересня у російський Рязані був атакований один із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині РФ. На місці сталася масштабна пожежа.