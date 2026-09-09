Розплата за Київ? Новоросійськ палає після атаки "добрих дронів": чому це місто цікавить ЗСУ (відео)

Місто відіграє важливу роль у війні РФ проти України та не вперше розплачується за це

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Російське місто Новоросійськ в ніч на середу, 9 вересня, потрапило під масовану атаку. За попередніми даними, дісталося порту, нафтобазі та мазутному терміналу.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Крім того, у районі Дюрсо під Новоросійськом розпочалася пожежа площею близько 1,5 га, після падіння уламків безпілотника, заявив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Пожежа у районі Дюрсо під Новоросійськом. Фото: росЗМІ

В мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки. Виникли сильні пожежі.

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Український журналіст та блогер родом із Донецька Денис Казанський, прокоментував обстріл Новоросійська. За його словами, місто розплачується за терористичний удар по Києву.

Чому Новоросійськ важливий для ударів ЗСУ

Новоросійськ — це найбільший морський порт Росії та один із найважливіших логістичних вузлів усього Чорноморського регіону. Він відіграє критичну роль у зовнішній торгівлі та військовій логістиці Російської Федерації.

Зокрема там нерідко з'являються танкери тіньового флоту РФ. Вони перевозять підсанкційну нафту, заробляючи гроші для війни Росії проти України. Крім того, росіяни перебазували у порт Новоросійська частину своїх кораблів з окупованого Криму.

Водночас РФ використовує морські термінали Новоросійська для реалізації краденого з окупованих територій України зерна. Також саме з Новоросійська здійснювалися всі пуски крилатих ракет під час атак на Україну влітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 12 серпня Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі. Реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи вразили позиції ППО, причали та інфраструктуру морського порту.