Несподіване рішення викликало іронію

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У Росії нарешті взялися за особливо важливе стратегічне завдання та вирішили боротися з Києвом. Але рішення прийшло, звідки не чекали — зі їдальні Держдуми РФ.

Кореспондент кремлівського пулу звернув увагу, що з меню зникла звична "котлета по-київськи", яка була в асортименті довгі роки. Щоправда, від самої страви вирішили не позбавлятися, а ось назва на п’ятий рік так званої в Росії "сво", мабуть, стала тригерною.

"З новинок осені — котлета з вершковим маслом", — заявив російський журналіст.

У їдальні Держдуми РФ перейменували котлету по-київськи

Саме таким чином у Держдумі вирішили іменувати "котлету по-київськи" і, мабуть, боротися з усім, що нагадує українську столицю.

Можна припустити, що наступним етапом боротьби стане ретельна перевірка інших страв наявність географічно неблагонадійних назв. Або в меню можуть раптово опинитися, наприклад, вареники. Оскільки це українська страва, у цьому протистоянні в їдальні Держдуми також доведеться ухвалювати важливі рішення.

До речі, у соціальних мережах нововведення коментують досить лаконічно та іронічно водночас – "їх боротьба". І справді, на цьому етапі повномасштабної війни, яку веде Росія в Україні, це було "необхідним" і навіть "вирішальним" кроком.

Котлета по-київськи: історія та цікаві факти

Це різновид котлети у вигляді відбитого курячого філе, в яке загорнуть шматочок холодного вершкового масла. Готова котлета має овальну форму. Обсмажують її у фритюрі, попередньо вмочуючи у збите яйце та панірувальні сухарі. До вершкового масла можна додати тертий сир, гриби, зелень, яєчний жовток та інші компоненти.

Як виглядає котлета по-київськи. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Коріння рецепта пов’язують із французькою кухнею. Ще у XVIII–XIX століттях існували страви з курячого філе, які готували за французькою технологією côtelette de volaille. Завдяки французьким кухарям наприкінці XIX століття ця страва потрапила до Російської імперії (під владою якої тоді перебував і Київ). Згодом місцеві ресторатори почали створювати різні варіанти на основі запозиченого рецепту.

Рецепт "Котлет по-київськи з курки або телятини". Cookery Digest, 1915

Існують відомості, що схожі котлети готували у Києві вже у 1918 році, у тому числі в ресторані готелю "Континенталь". Проте тоді вони не стали популярними.

Готель "Континенталь"

Ще одна згадка відноситься до 1947 року. У Києві після війни знову почали готувати курячі котлети з олією всередині, а потім страва з’явилася у ресторані на Хрещатику під назвою "котлети по-київськи". Після цього назва стала також відома закордоном.

А за океаном назва "Chicken Kiev" зустрічалася ще до цього. Американська Chicago Tribune писала про курячі грудки "по-київськи" вже в 1937 році.

Тобто котлета по-київськи не обов’язково була винайдена у Києві. Однак в українській столиці вона стала популярною і ця назва здобула міжнародну популярність.

2018 року в Києві відкрили пам’ятник символу столиці — котлеті по-київськи. Міні-скульптура з’явилася у рамках проекту "Шукай".

Пам’ятник котлеті по-київськи. Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи має десерт "Павлова" російське коріння. Чому цей торт не дає спокою українцям.