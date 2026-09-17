Десерт "Павлова" має російське коріння? Чому цей торт не дає спокою українцям

Цей кондитерський виріб названо на честь балерини, яка сяяла на сцені на початку XX століття

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Десерт "Павлова" став предметом суперечок в українському сегменті Інтернету. Все через "російське" походження назви ласощів.

У threads розгорілися суперечки, чи доречно в Україні продавати під такою назвою десерт, названий на честь знаменитої російської балерини Анни Павлової. До речі, через ці солодощі досі ведуть боротьбу Австралія та Нова Зеландія.

Анна Павлова/Фото: Getty Images

Дехто вважає, що десерт пропагує російську культуру, через що він не повинен продаватися на полицях українських магазинів. Інші зазначають, що торт "Павлова" має до РФ лише непряме відношення, адже його вигадали не там, а сама балерина виїхала з Російської Імперії та жила в Британії.

"Чомусь в Україні можна зустріти десерт, присвячений російській балерині "Павлова". Навіть нещодавно у шоу МастерШеф учасниця готувала десерт "Павлова". Ніхто на шоу не порадив цього не робити. Але чомусь в Україні майже не знайти десерт "Каринська"", — написала Ганна Бутова.

"До речі, Павлова — караїмка"

"І що, тепер не можна торт їсти?"

"Скажіть, як називається у нас в Україні таблиця Менделєєва?"

"Періодична система хімічних елементів"

"Тобто новозеландський кондитер придумав і присвятив страву балерині, яка все життя прожила в еміграції й не має жодного відношення до Росії, крім факту народження. На українському шоу український кухар приготував цю страву через 100 років, і цих фактів достатньо, щоб це було просуванням російського?"

"Десерт Каринська — це калька з Павлової, створена на противагу їй, а не з бажання увічнити пам’ять про Варвару Каринську, яка заслуговує на щось дійсно своє, оригінальне і впізнаване, а не бути другорядною заміною Павлової"

"Тому що Павлова — неймовірно смачний десерт, і це його міжнародна назва, як Захер, Добош і т.д. Цей десерт придуманий кондитерами з Австралії чи Нової Зеландії. Іноді десерт — це просто десерт"

Версії походження

Новозеландська версія: Згідно з дослідженнями, шеф-кухар готелю у Веллінгтоні (Нова Зеландія) створила цей десерт у 1926 році, щоб приїхати на прийом на честь балерини. Натхненням для безе стала пачка (жіночий балетний костюм, — Ред.) Павлової із плісованого шовку.

Згідно з дослідженнями, шеф-кухар готелю у Веллінгтоні (Нова Зеландія) створила цей десерт у 1926 році, щоб приїхати на прийом на честь балерини. Натхненням для безе стала пачка (жіночий балетний костюм, — Ред.) Павлової із плісованого шовку. Австралійська версія: Австралійці стверджують, що рецепт вигадав шеф-кухар Берт Сачс у 1935 році в готелі Esplanade у Перті (Австралія). Коли десерт подали на стіл, хтось помітив, що він такий легкий, як Павлова, що й дало йому назву.

Кулінарне розслідування

У 2008 році новозеландська дослідниця професор Хелен Ліч опублікувала книгу "The Pavlova Story", де зібрала понад 600 рецептів-попередників. Вона довела, що перші згадки десерту під цією назвою з’явилися в Новій Зеландії ще в 1927 році, хоча спочатку це було багатошарове желе, а звичний рецепт з безе сформувався до 1929-1930 років.

Пізніші дослідження гастрономічних істориків показали, що подібні десерти з безе, вершків і фруктів існували в Німеччині та США ще в XIX столітті (наприклад, Schaumtorte), проте саме в Океанії страва отримала своє ім’я та всесвітню популярність.

Рецепт десерту "Павлова"

На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з рецептом торта "Павлова" від Ектора Хіменеса-Браво. Суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" поділився своїм авторським варіантом цього десерту.