Путіну виповнилося 74: чому це число називають фатальним для диктаторів Кремля

Історичні паралелі між двома керівниками знову привертають увагу

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У жовтні 2026 року Володимиру Путіну виповнилося 74 роки – стільки ж було Йосипу Сталіну, коли він помер. Інші авторитарні лідери, зокрема Леонід Брежнєв, Мао Цзедун і Франсіско Франко, прожили довше. Та саме із диктатурою Сталіна часто порівнюють тривале правління Путіна.

Сталін помер у 74 роки, Брежнєв – у 75

Йосип Сталін народився 18 грудня 1878 року, а помер 5 березня 1953-го – за кілька місяців до 75-річчя. Причиною смерті став інсульт. Останні роки життя радянський керівник мав проблеми зі здоров’ям. Його смерть стала важливим політичним переломом в історії СРСР.

Історичні паралелі між Сталіном і Путіним обговорюють вже не перший рік. Зауважимо, після дня народження Сталін прожив 77 днів. Така кількість днів після дня народження Путіна настане 23 грудня 2026 року, хоча в мережі вже обговорюють, що це гарний подарунок на Різдво.

Йосип Сталін помер у 74 роки від інсульту, чи чекає така доля Путіна

Йосип Сталін помер у 74 роки від інсульту

Брежнєв очолював Радянський Союз у 1964–1982 роках. Він помер 10 листопада 1982-го, у віці 75 років. Наприкінці життя його здоров’я помітно погіршилося, зокрема через серцево-судинні проблеми. Леонід Брежнєв помер 10 листопада 1982 року у віці 75 років, 10 місяців і 22 днів. Володимир Путін досягне такого самого віку 29 серпня 2028 року.

Леонід Брежнєв помер у 75 років після погіршення здоров’я

Мао Цзедун і Франсіско Франко прожили до 82 років

Проте деякі диктатори тримались і довше. Мао Цзедун помер 9 вересня 1976 року, у віці 82 років. Наприкінці життя китайський лідер мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема серцеві захворювання. Його фізичний стан тривалий час погіршувався.

Мао Цзедун помер у віці 82 років після тривалого погіршення здоров’я

Іспанський диктатор Франсіско Франко також дожив до 82 років. Він помер 20 листопада 1975-го після тривалої хвороби та тяжких ускладнень.

Франсіско Франко прожив 82 роки й помер після тривалої хвороби

Що відомо про вік і здоров’я Путіна

Путін народився 7 жовтня 1952 року. У відкритому доступі немає незалежно підтвердженої інформації, яка допомогла б встановити його актуальні діагнози або оцінити прогноз тривалості життя, адже ці дані ретельно приховуються.

Проте на основі фото, які публікують в мережі та публічних виступів російського президента, регулярно з’являються повідомлення про можливі захворювання та зниження розумових здібностей.

Як повідомляв "Телеграф", журналістське розслідування показало, що у 2026 році Володимиру Путіну могло виповнитися 76, а не 74 роки. Вперше Росію він очолив в 2000 році. Якщо протримається ще кілька років – піде на рекорд перебування при владі.