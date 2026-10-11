Путіну виповнилося 74: чому це число називають фатальним для диктаторів Кремля
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Історичні паралелі між двома керівниками знову привертають увагу
У жовтні 2026 року Володимиру Путіну виповнилося 74 роки – стільки ж було Йосипу Сталіну, коли він помер. Інші авторитарні лідери, зокрема Леонід Брежнєв, Мао Цзедун і Франсіско Франко, прожили довше. Та саме із диктатурою Сталіна часто порівнюють тривале правління Путіна.
Сталін помер у 74 роки, Брежнєв – у 75
Йосип Сталін народився 18 грудня 1878 року, а помер 5 березня 1953-го – за кілька місяців до 75-річчя. Причиною смерті став інсульт. Останні роки життя радянський керівник мав проблеми зі здоров’ям. Його смерть стала важливим політичним переломом в історії СРСР.
Історичні паралелі між Сталіном і Путіним обговорюють вже не перший рік. Зауважимо, після дня народження Сталін прожив 77 днів. Така кількість днів після дня народження Путіна настане 23 грудня 2026 року, хоча в мережі вже обговорюють, що це гарний подарунок на Різдво.
Брежнєв очолював Радянський Союз у 1964–1982 роках. Він помер 10 листопада 1982-го, у віці 75 років. Наприкінці життя його здоров’я помітно погіршилося, зокрема через серцево-судинні проблеми. Леонід Брежнєв помер 10 листопада 1982 року у віці 75 років, 10 місяців і 22 днів. Володимир Путін досягне такого самого віку 29 серпня 2028 року.
Мао Цзедун і Франсіско Франко прожили до 82 років
Проте деякі диктатори тримались і довше. Мао Цзедун помер 9 вересня 1976 року, у віці 82 років. Наприкінці життя китайський лідер мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема серцеві захворювання. Його фізичний стан тривалий час погіршувався.
Іспанський диктатор Франсіско Франко також дожив до 82 років. Він помер 20 листопада 1975-го після тривалої хвороби та тяжких ускладнень.
Що відомо про вік і здоров’я Путіна
Путін народився 7 жовтня 1952 року. У відкритому доступі немає незалежно підтвердженої інформації, яка допомогла б встановити його актуальні діагнози або оцінити прогноз тривалості життя, адже ці дані ретельно приховуються.
Проте на основі фото, які публікують в мережі та публічних виступів російського президента, регулярно з’являються повідомлення про можливі захворювання та зниження розумових здібностей.
Як повідомляв "Телеграф", журналістське розслідування показало, що у 2026 році Володимиру Путіну могло виповнитися 76, а не 74 роки. Вперше Росію він очолив в 2000 році. Якщо протримається ще кілька років – піде на рекорд перебування при владі.