Своє попередження він зробив з окупованого Криму

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія може розпастися до 2027 або 2028 року, вважає російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов. Він пов’язує це з наслідками війни проти України й попереджає, що країна рухається до розпаду, поки президент РФ Володимир Путін залишається при владі.

Про прогноз Івашова повідомило видання The Express. Генерал вважає, що для запобігання розпаду потрібна мирна зміна влади, інакше главі Кремля загрожує розстріл.

Чому генерал заговорив про розпад Росії

Івашов оскаржив твердження Путіна про те, що війна йде за планом. За оцінкою генерала, наслідки війни для Росії вже настільки серйозні, що під загрозою опинилася цілісність країни.

"Усе йде за планом – тільки не російським. Війна завдала глибокої шкоди. Мій висновок такий: Росія припинить своє існування до 2027 чи 2028 року. Вона розпадеться", – сказав генерал-полковник у відставці.

Генерал виступає за добровільну передачу влади, щоб уникнути насильства Джерело: east2west news

За спостереженнями Івашова, в окупованому Криму стали рідше вивішувати російські прапори, а символи Z, якими позначали підтримку вторгнення, зафарбовують або змивають. Як пише The Express, генерал також розповів про розмови з місцевими жителями: ті побоювалися перебоїв із постачанням продуктів і пального.

Яку зміну влади пропонує генерал

Івашов запропонував провести парад Перемоги та присвоїти Путіну звання генералісимуса, яке мав Йосип Сталін. За задумом генерала, одразу після параду Путін має оголосити про відставку. Івашов виступив за добровільну передачу влади, оскільки вважає, що повстання може обернутися насильством.

"Проведіть парад, а потім ідіть у відставку – подайте у відставку прямо під час параду. Добровільно, мирно передайте владу", – сказав Івашов.

83-річний Івашов служив за Путіна на початку його президентства. З 1996 по 2001 рік він очолював управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Росії.

Як повідомляв "Телеграф", Путін змінює риторику, щоб виправдати війну і представити російську агресію як "визволення" України. У новому інтерв’ю він запропонував українським військовим перейти на бік Росії.