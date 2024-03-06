Вірменія виганяє російських військових із аеропорту Єревана: подробиці

Російська сторона вже була повідомлена.

Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії та встромляти їй ножі в спину. Про черговий "сюрприз" російську сторону вже попередили.

Про це повідомляє News.am з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмена Григоряна. Йдеться про те, що Вірменія вимагає від РФ вивести її прикордонників із аеропорту Єревана "Звартноц", заявляючи, що там у повному обсязі мають нести службу саме вірменські війська.

Про відповідний намір російська сторона вже була повідомлена.

"Вірменія має чітку позицію з цього приводу, про що вона повідомила Росію офіційним листом", — заявив Григорян.

На запитання журналістів, чому це питання виникло зараз, секретар Радбезу відповів: "У період незалежності Вірменія набуває можливостей у різних напрямках. Нині Вірменія має повну можливість здійснювати повний нагляд за аеропортом".

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що ніхто РФ про це рішення офіційними каналами не повідомляв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це далеко не перший "ніж у спину РФ" з боку Вірменії. Так, зовсім недавно під час візиту до Франції прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю France 24 сказав про заморозку участі країни в діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де лідером є Росія. Він додав, що РФ "відкрито закликала вірменське населення повалити владу"

Крім того, на початку жовтня парламент Вірменії проголосував за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні 2023 видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна через злочини в Україні.

У лютому 2024 року Пашинян сказав, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Єреван посилено створює враження переорієнтації на Захід, але водночас важливо зазначити, що всі два роки війни між РФ та Україною він є одним із головних логістичних хабів Кремля для обходу санкцій.

Також важливо додати, що ще влітку 2022 року Путін "пройшовся" Євросоюзом і той "остаточно втратив політичний суверенітет, його еліти танцюють під чужу дудку, завдаючи шкоди своєму населенню та власній економіці, бізнесу".