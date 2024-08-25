П’ять речей, які потрібно знати про напругу на кордоні з Білоруссю - Євген Магда
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Директор Інституту світової політики Євген Магда прокоментував маневри Білорусі біля українського кордону
Нотатки на полях заяви МЗС України :
1. Лукашенко в ролі агресора — це трагікомічно, бо це його політична смерть
2. Боєготовність ЗС РБ перевірена лише на навчаннях
3. Вагнерівці осіли у білоруських силових структурах як інструктори, але їх кількість невелика
4. Населення Білорусі війни НЕ хоче
5. Низка стратегічних підприємств Білорусі перебувають у прямій досяжності української артилерії
Далі буде.
Джерело: пост Магди у Facebook
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