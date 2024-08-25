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П’ять речей, які потрібно знати про напругу на кордоні з Білоруссю - Євген Магда

Автор
Євген Магда Євген Магда
Дата публікації
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Автор
П’ять речей, які потрібно знати про напругу на кордоні з Білоруссю Новина оновлена 25 серпня 2024, 22:54

Директор Інституту світової політики Євген Магда прокоментував маневри Білорусі біля українського кордону

Нотатки на полях заяви МЗС України :

1. Лукашенко в ролі агресора — це трагікомічно, бо це його політична смерть

2. Боєготовність ЗС РБ перевірена лише на навчаннях

3. Вагнерівці осіли у білоруських силових структурах як інструктори, але їх кількість невелика

4. Населення Білорусі війни НЕ хоче

5. Низка стратегічних підприємств Білорусі перебувають у прямій досяжності української артилерії

Далі буде.

Джерело: пост Магди у Facebook

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Теги:
#Україна #Білорусь #Євген Магда