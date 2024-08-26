Загроза з Білорусі: експосол України звернувся до Заходу з проханням

Заклики дипломат вже надіслав

На тлі напруженості на кордоні з Білоруссю, про яку заявили в МЗС України 25 серпня, НАТО просять підкріпити підтримку України реальними діями. Альянсу пропонують терміново розгорнути навчання на кордоні з РБ та РФ.

Про це повідомив дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США у 2015 — 2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий. На його думку, зараз "терміново необхідні військові навчання" (НАТО — Ред.) на суші на кордонах з Білоруссю, російськими Калінінградською, Ленінградською, Мурманською областями та Придністров’ям у Молдові. При цьому, наголошує дипломат, це мають бути не тренінги та не комп’ютерні симуляції.

"Ми вислухали від партнерів багато слів про стійкість народу України і героїзм ЗСУ та вітань на День Незалежності України й запевнень у максимальній підтримці… За що, звісно, дякуємо. Зараз потрібно слова підкріпити справами…Не комп’ютерні симуляції, не форуми, не тренінги etc. Агов, країни НАТО, де ви?", — каже він.

Також Чалий запевнив, що відповідні заклики з "належною аргументацією" він уже надіслав усім належним адресатам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДПСУ розповіли, що відомо про дії Білорусі та РФ на кордоні з Україною на даний момент.