"Одразу з трьох напрямків": у Білорусі показали, звідки на неї напад готувався (мапа)

В атаці нібито мають брати участь бійці полку Калиновського, які є частиною ВСУ

У Білорусі ще раз вирішили показати, звідки на них напад готувався. Як і минулого разу, без участі України в цьому процесі не обійшлося.

Новий документальний фільм був показаний на урядовому каналі ОНТ. У ній йдеться про те, що до вторгнення будуть причетні бійці полку Кастуся Калиновського, який є білоруським формуванням у складі Міжнародного легіону ЗСУ.

За словами авторів, формування проходять підготовку не лише в Україні, а й на території традиційніших країн-противниць на кшталт Польщі та Литви.

Нині на території Білорусі нібито формують сплячі осередки, а також відбувається перекидання зброї з території України. У матеріалі зазначено, що коли розпочнуться активні дії, до Білорусі вторгнуться "банди націоналістів" і займуть Кобринський, Пінський та Лунінецький райони, що перебувають на стику кордону Польщі та України.

Після цього, стверджують автори, мали прокинутися "сплячі осередки" всередині країни та захопити маленькі населені пункти, що повинно призвести до виникнення хаосу та деморалізації влади. Після цього під контроль "націоналістів" має перейти Мінськ, а потім до країни приїдуть опозиціонери, які раніше були змушені переїхати до Європи.

Кадр із відео

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явився запис розмови Олександра Лукашенка з колишнім ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожіним під час бунту 24 червня 2023 року.