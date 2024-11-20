"Сразу с трех направлений": в Беларуси показали, откуда на нее нападение готовилось (карта)

В атаке якобы должны принимать участие бойцы полка Калиновского, которые являются частью ВСУ

В Беларуси еще раз решили показать, откуда на них нападение готовилось. Как и в прошлые разы, без участия Украины в этом процессе не обошлось.

Новый документальный фильм был показан на правительственном канале ОНТ. В ней говорится, что ко вторжению будут причастны бойцы полка Кастуся Калиновского, который является белорусским формированием в составе Интернационального легиона ВСУ.

По словам авторов, формирования проходят подготовку не только в Украине, но и на территории более традиционных стран-противниц вроде Польши и Литвы.

В настоящее время на территории Беларуси якобы формируют спящие ячейки, а также происходит переброска оружия с территории Украины. В материале указано, что когда начнутся активные действия, в Беларусь вторгнутся "банды националистов" и займут Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы, которые находятся на стыке границы Польши и Украины.

После этого, утверждают авторы, должны были проснуться "спящие ячейки" внутри страны и захватывают маленькие населенные пункты, что должно привести к возникновению хаоса и деморализации власти. После всего этого под контроль "националистов" должен перейти Минск, а затем в страну приедут оппозиционеры, которые ранее были вынуждены переехать в Европу.

Кадр из видео

Как сообщалось ранее, в сети появилась запись разговора Александра Лукашенко с бывшим главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время бунта 24 июня 2023 года.