"Лукашенко впаде раніше за Путіна": радник Тихановської дав прогноз

Влада в Білорусі нестабільна

У разі перемоги України першим впаде не Володимир Путін, а Олександр Лукашенко. Це пов’язано з тим, що білоруська громадськість дуже чутлива до будь-яких зовнішніх змін і вміє користуватися вікном можливостей

Про це розповів головний радник лідера опозиції Білорусі Франк Вячорка в інтерв’ю "Телеграфу": "Режим Лукашенка може впасти швидко. Це найслабша ланка путінської машини, — радник Тихановської"

За його словами, влада в Білорусі дуже нестабільна після протестів 2020 року і зараз "якось тримається", але дуже чутлива до зовнішньополітичних змін.

Вячорка нагадав, що після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина білоруська опозиція активувалася, а суспільство помітило вікно можливостей та прийшло до стану, в якому перебувало у 2020 році.

Він зазначив, що падіння режиму Лукашенка може статися або через внутрішні зміни, або "номенклатурний переворот". Підштовхнути цей процес може економічна криза, оскільки економіка країни залежить від російських субсидій.

"І, нарешті, перемога України чи домовленості щодо України. Це точно буде ударом. І першим впаде не Путін, а Лукашенко. Зараз ситуація подібна до розпаду Радянського Союзу, який не завершився. І зараз ми бачимо другу фазу цього розпаду. Я думаю, що Білорусь буде першим подібним кроком у черговій фазі цього розпаду", — додав він.

Вячорка також наголосив, що у Лукашенка спостерігаються проблеми зі здоров’ям, а тому на випадок його смерті в опозиції теж має бути план.

Як повідомлялося раніше, у Білорусі збираються провести позачергові президентські вибори у січні 2025 року. Експерти вважають, що це безпосередньо пов’язано зі зміною влади у США.