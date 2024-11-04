Лукашенко дуже хоче бути на переговорах щодо України: радник Тихановської назвав причину

Самопроголошений президент цивілізаційно не адаптувався до нової реальності

Олександр Лукашенко хоче бути важливою людиною. Саме тому він прагне бути за столом переговорів, незалежно від їхнього розвитку.

Білоруський диктатор насправді вірить, що його бояться і заздрять. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

На запитання журналістки, чи в Олександра Лукашенка були контакти з представниками Заходу, Вячорка запевнив, що з білоруським диктатором ніхто не спілкується на високому рівні, а подібні повідомлення в пресі – робота лобістів.

"Я думаю, що це маячня. Лукашенко дуже часто видає бажане за дійсне, з ним ніхто не спілкується на високому рівні, тому що не сприймає. Але, може, йому наснилося, або приїхали якісь лобісти. Існує багато лобістських кампаній, У тому числі фінансованих Росією, завдання яких – відмивати імідж диктаторів, потім їхати на Захід і говорити: "Ну, не все так однозначно". І, можливо, якусь таку зустріч йому організували, але ніхто з наших партнерів таких зустрічей не проводив ним", — сказав він.

Радник Тихановської розповів, що вони мають комунікацію зі звільнення політичних в’язнів за допомогою західних країн. Тим часом можна помітити, що Лукашенко боїться і не звільняє навіть померлих у в’язницях.

"При цьому Лукашенко хотів би бути за столом переговорів щодо України. Він про це дуже часто говорить. Присутність на переговорах – це для нього і суб’єктність, і можливість вплинути на ситуацію та вижити. Незалежно від того, як розвиватиметься ситуація", – пояснив Вячорка.

За його словами, Лукашенко має продиктовану страхом нав’язливу думку, що він обов’язково повинен сидіти за якимось столом переговорів. Білоруським диктатором опанувала ідея фікс – бути важливою людиною. Він справді вірить, що він – пуп землі, що все довкола нього крутиться.

"І це така шизофренія, яка протягом 30 років тільки посилювалася. Він справді вірить, що всі дивляться на нього, бояться, заздрять, бо він такий крутий. Це людина радянської доби. Він цивілізаційно не адаптувався до нової реальності та керує тими ж методами, тільки за допомогою технологій, що з’явилися. І присутність якогось статусу для нього має велику вагу", – упевнений співрозмовник.

Він нагадав, що у 2014 році, коли почалися Мінські переговори, Лукашенко був такий щасливий, що до нього приїжджали Олланд та Меркель. Самопроголошений глава Білорусі досі згадує це із захопленням. А зараз його мучить, що цього вже нема. Крім того, він вже старий. На думку Вячорки, падіння Лукашенка буде дуже швидким, несподіваним.

"Лукашенко – це найслабша ланка путінської військової машини. Це багато хто не розуміє на Заході. Що, якщо паде Лукашенко, це буде ударом по Путіну. І це може спровокувати й протести й бунти, зокрема в Росії. Це матиме великий вплив ", – резюмував він.

Більше читайте в матеріалі: "Режим Лукашенка може впасти швидко. Це найслабша ланка путінської машини, — радник Тихановської"