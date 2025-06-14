Чи може РФ піти в наступ на Волинь, Житомирщину та Чернігівщину? Зеленський дав прогноз

Білорусь надала свою територію РФ для наступу на Україну у 2022 році

Новий наступ росіян з Білорусі турбує українців, адже на осінь РФ та Білорусь запланували спільні навчання. Президент України Володимир Зеленський оцінив ризики загрози наступу звідти на Житомирську, Волинську, Чернігівську області під виглядом навчань.

"Запитання зрозуміле, тому що повномасштабний наступ відбувся з цього напрямку і після відповідних навчань. Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій", — сказав президент на зустрічі з журналістами 13 червня, де був присутній кореспондент "Телеграфу".

Лукашенко розуміє, на що здатна Україна

За словами Зеленського, після дій Сил оборони України на Курському напрямку, самопроголошений президент України Олександр Лукашенко розуміє, на що спроможна Україна, якщо відчує загрозу. На думку Зеленського, глава Білорусі "буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань".

"Наприклад, там є деяка відстань від нашого кордону, де вони тренуються. Ми сьогодні не можемо повністю сказати, як буде. Але аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися навіть трохи вглиб піти Білорусі, далі від кордонів. Щоб не провокувати. Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому, Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням "рускіх" історично нам вже, на жаль, відомий", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв’ю "Телеграфу" назвав дві ознаки наступу на Київ із Білорусі. Для нього ворогу потрібно буде потрібно зосередити сотні тисяч бійців та пригнати десятки ешелонів боєприпасів.