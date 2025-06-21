Тихановський на волі: Лукашенко випустив із в’язниці відомих опозиціонерів (відео)

Усього було звільнено 14 осіб

Представник президента США по Україні Кіт Келлог відвідав Білорусь у суботу, 21 червня. Після цього з’явилася інформація, що Олександр Лукашенко випустив на волю низку політв’язнів, серед яких неформальний лідер білоруської опозиції Сергій Тихановський.

Як повідомляє "Наша Ніва", Тихановський вийшов на волю лише завдяки візиту Келлога. Крім нього на волю вийшли ще понад десяток людей.

Серед звільнених опозиціонерів фігурують імена журналіста Ігоря Карнєя, викладача Наталії Дуліної та активіста Акіхіро Гаєвські-Ханади.

Видання також надало кадри першої зустрічі Сергія Тихановського із дружиною Світланою.

Як відомо, Тихановський був популярним у Білорусі блогером. У 2019 році він створив канал "Країна для життя", на якому критикував чиновників режиму Лукашенка і менш ніж за рік він став одним із найпопулярніших у білоруському сегменті Youtube. 2020 року він вирішив балотуватися на президентську посаду, проте його заарештували до того, як він подав документи. Після цього на вибори пішла його дружина.

Зрештою через масові фальсифікації в країні почалися масштабні протести, в ході яких багато людей з активною громадянською позицією опинилися за ґратами. 2021 року Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму. Протягом наступних років зв’язок блогера із зовнішнім світом повністю обірвали, тому про його стан до цього часу було відомо небагато.

Гаєвський-Ханада був лідером анархістського руху і був затриманий під час згаданих вище протестів, його засудили до більш ніж 15 років ув’язнення.

Дуліна та Карней були затримані у 2022 та 2023 роках відповідно, їм інкримінували "екстремістську діяльність". У нинішній Білорусі це може бути будь-що, що режим Лукашенка сприймає як непокору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, якою може бути справжня мета поїздки Келлога і чи це не пов’язано з загрозою з боку Білорусі через чергові військові навчання з росіянами.