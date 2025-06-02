Це будуть не казки. Рустамзаде назвав дві ознаки наступу на Київ із Білорусі

Угруповання може з’явитися під прикриттям навчань "Захід-2025"

Новий наступ росіян на Київ із Білорусі стане провалом для ворога, оскільки не має жодних підстав. Для нього потрібно зосередити сотні тисяч бійців та пригнати десятки ешелонів боєприпасів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Агіл Рустамзаде. Він пояснив, що саме на ці ознаки підготовки наступу слід звернути увагу.

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— Давайте згадаємо за скільки місяців "до" і з яким інтервалом ми бачили знімки перекидання російських військ до Білорусі [2022 року]? Вони там накопичили угруповання військ понад 200 тисяч людей. У період, коли українська армія була набагато слабшою, вони цим угрупованням Київ взяти не змогли. І як, не маючи, скажімо, 300-тисячного угруповання на території Білорусі, вони можуть провести операцію оперативного рівня, щоби вийти на Київ? На території Білорусі нема ударного угруповання. І поки його нема, це все казки, — вважає військовий експерт.

Він не виключив, що угруповання може з’явитися під прикриттям навчань "Захід-2025", і, хоча це можна називати по-різному, буде відомо, що в Білорусі на кордоні знаходиться угрупування 200–300 тисяч осіб.

— Воно не може з’явитися там одразу. Потрібні будуть тижні та місяці. На поїздах, на автомобілях це угруповання там збиратиметься. І до цього моменту ваша та європейська розвідки зрозуміють: це навчання чи війна. Це ж відрізняється. Минулого разу, коли під легендою навчань заводили війська на війну, це було зрозуміло за обсягами боєприпасів. На навчаннях ніхто за день по тисячі снарядів не відстрілює. Одна річ, коли для угруповання приходять два состави боєприпасів, щоб на полігоні по одному-два снаряди вистрілити. Коли ж триває реальна підготовка до війни, то йде не два вагони, а 200. Це дуже легко вирахувати, — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", скільки потрібно військ для захоплення Сум.