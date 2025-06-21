Тихановский на свободе: Лукашенко выпустил из тюрьмы известных оппозиционеров (видео)

Всего было освобождено 14 человек

Представитель президента США по Украине Кит Келлог посетил Беларусь в субботу, 21 июня. После этого появилась информация, что Алекандр Лукашенко выпустил на свободу ряд политзаключенных, среди которых неформальный лидер белоруской оппозиции Сергей Тихановский.

Как сообщает "Наша Ніва", Тихановский вышел на свободу лишь благодаря визиту Келлога. Кроме него на свободу вышли еще более десятка человек.

Среди освобожденных оппозиционеров фигурируют имена журналиста Игоря Карнея, преподавателя Наталии Дулиной и активиста Акихиро Гаевски-Ханады.

Издание также предоставило кадры первой встречи Сергея Тихановского с женой Светланой.

Как известно, Тихановский был популярным в Беларуси блогером. В 2019 году он создал канал "Страна для жизни", на котором критиковал чиновников режима Лукашенко и менее чем за год он стал одним из самых популярных в белорусском сегменте Youtube. В 2020 году он решил баллотироваться на президентский пост, однако его арестовали до того, как он подал документы. После этого на выборы пошла его жена.

В конечном итоге из-за массовых фальсификаций в стране начались масштабные протесты, в ходе которых многие люди с активной гражданской позицией оказались за решеткой. В 2021 году Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима. В течение следующих лет, связь блогера со внешним миром полностью оборвали, потому о его состоянии до этого времени было известно немного.

Гаевски-Ханада был лидером анархистского движения и был задержан во время упомянутых выше протестов, его приговорили к более чем 15 годам заключения.

Дулина и Карней были задержаны в 2022 и 2023 году соответственно, им инкриминировали "экстремистскую деятельность". В нынешней Беларуси это может быть что угодно, что режим Лукашенко воспринимает как неповиновение.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, какой может быть настоящая цель поездки Келлога и не связано ли это с угрозой со стороны Беларуси из-за очередных военных учений с россиянами.