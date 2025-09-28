Битва за майбутнє Молдови: ШІ назвав ймовірність перемоги любителів Росії

Три нейромережі впевнені, що перемогу може здобути тільки одна партія

Парламентські вибори у Молдові, що відбулися 28 вересня, можуть стати вирішальними для її європейського майбутнього. Основна боротьба розгорнулася між правлячою проєвропейською партією "Дія і солідарність" (PAS) та проросійським "Патріотичним блоком" (BEP).

Що потрібно знати:

Нейромережі дали свої прогнози щодо результатів і назвали партію, яка має найбільше шансів

Поки триває підрахунок голосів, "Телеграф" звернувся до провідних нейромереж — Gemini, GPT та Grok, аби вони проаналізували можливі результати голосування та дали свої прогнози щодо формування парламентської більшості .

Прогноз Gemini

Нейромережа Gemini оцінює два основні сценарії розвитку подій. Перший передбачає отримання більшості проєвропейською коаліцією з ймовірністю 50-60%. За цим сценарієм партія "Дія і солідарність" (PAS) разом із потенційними партнерами зможе сформувати більшість у парламенті завдяки підтримці президентки Майї Санду, мобілізації проєвропейського електорату та діаспори.

Штучний інтелект називає також альтернативний сценарій. Нейромережа пише, про утворення коаліції з проросійським впливом або "підвішений парламент" з ймовірністю 40-50%. Gemini зазначає, що проросійські та популістичні партії можуть отримати значну кількість місць через мобілізацію проросійського електорату та використання соціально-економічних проблем.

Це, як зазначає Gemini, партія "Дія і солідарність" (PAS), збереже проєвропейський курс, посилить співпраці з Європейським Союзом та Україною.

Прогноз GPT

Чат GPT виділяє чотири основні сценарії з різними ймовірностями. Найвірогіднішим вважається збереження PAS, як головної політичної сили без абсолютної більшості з необхідністю формування коаліції з менш значимими партіями — 35-45% ймовірності.

Штучний інтелект оцінює ймовірність самостійної більшості PAS у 20-30%, а можливість домінування проросійського альянсу BEP — також у 20-30%. Сценарій політичної нестабільності без чіткої більшості GPT оцінює у 10-20%. Загалом система прогнозує 40% шансів на те, що PAS залишиться головною силою, але буде змушена створювати коаліцію.

Прогноз Grok

Grok найоптимістичніше оцінює шанси PAS, прогнозуючи 55% ймовірності збереження абсолютної більшості партією (51+ місць). Нейромережа базує цей прогноз на лідерстві PAS в опитуваннях, сильній підтримці діаспори та перевагах чинної влади.

За даними цієї нейромережі, отримання PAS множинності з формуванням проєвропейської коаліції — 35% ймовірності. Найменш ймовірним система вважає здобуття контролю проросійською опозицією через коаліцію — лише 10% ймовірності.

Також Grok зазначає, що проросійські сили фрагментовані, а PAS постійно лідирує в опитуваннях.

Що відомо про вибори у Молдові

28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, на яких обирають 101 депутата, що керуватимуть країною протягом наступних чотирьох років.

У виборах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого входять соціалісти, комуністи, партія "Серце "Молдови" і партії "Майбутнє Молдови".

Парламентські вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики, пише Радіо Свобода.

Лідер прокремлівської "Партії соціалістів" та один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон у неділю, 28 вересня, вже заявив пресі, що проросійська "опозиція" нібито "переможе" на парламентських виборах.

Раніше "Телеграф" писав, чому вибори у Молдові важливі для України та Європи.