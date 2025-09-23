Одеська область під загрозою? У Молдові б’ють на сполох через втручання Кремля

Кремль не хоче допустити посилення проєвропейських сил

Наступною ціллю Росії цілком може стати Молдова. Підрив її суверенітету чи повалення чинної влади буде прямою загрозою для України, зокрема Одеської області.

Як наголосив перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, передає Новини.LIVE, зараз Москва перевіряє стійкість світу. Це добре продемонстрував інцидент з дронами у Польщі, а наступною потенційною ціллю може стати саме Молодова.

За словами Гавриша, Кремль не хоче допустити посилення проєвропейських сил. Загалом наразі східний фланг НАТО під загрозою, особливо враховуючи, що традиційні заходи безпеки навряд чи зупинять очільника Росії Володимира Путіна.

Водночас президентка Молдови Мая Санду заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. Вона каже, що успіх кремлівського плану з дестабілізації Кишинева матиме погані наслідки для України і Європи. Адже тоді територію Молдови можуть використати як плацдарм для вторгнення в Одеську область України.

Молдова на карті

Вона наголосила, що проросійська пропаганда в Молдові набуває небаченої сили. Наразі чимало людей беруть у цьому участь і загроза для країни наростає.

"Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито", - каже Санду.

