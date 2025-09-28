Битва за будущее Молдовы: ИИ назвал вероятность победы любителей России

Три нейросети уверены, что победу может одержать только одна партия

Парламентские выборы в Молдове, состоявшиеся 28 сентября, могут стать решающими для ее европейского будущего. Основная борьба развернулась между правящей проевропейской партией "Действие и солидарность" (PAS) и пророссийским "Патриотическим блоком" (BEP).

Что нужно знать:

Нейросети дали свои прогнозы по результатам и назвали партию, которая имеет наибольшие шансы

Пока продолжается подсчет голосов, "Телеграф" обратился к ведущим нейросетям — Gemini, GPT и Grok, чтобы они проанализировали возможные результаты голосования и дали свои прогнозы по формированию парламентского большинства.

Прогноз Gemini

Нейросеть Gemini оценивает два основных сценария развития событий. Первый предполагает получение большинства проевропейской коалицией с вероятностью 50-60%. По этому сценарию партия "Действие и солидарность" (PAS) вместе с потенциальными партнерами сможет сформировать большинство в парламенте благодаря поддержке президента Майи Санду, мобилизации проевропейского электората и диаспоры.

Искусственный интеллект называет также альтернативный сценарий. Нейросеть пишет, об образовании коалиции с пророссийским влиянием или "подвешенном парламенте" с вероятностью 40-50%. Gemini отмечает, что пророссийские и популистские партии могут получить значительное количество мест из-за мобилизации пророссийского электората и использования социально-экономических проблем.

Это, как отмечает Gemini, партия "Действие и солидарность" (PAS) сохранит проевропейский курс, усилит сотрудничество с Европейским Союзом и Украиной.

Прогноз GPT

Чат GPT выделяет четыре основных сценария с разными вероятностями. Самым вероятным считается сохранение PAS как главной политической силы без абсолютного большинства с необходимостью формирования коалиции с менее значимыми партиями – 35-45% вероятности.

Искусственный интеллект оценивает вероятность самостоятельного большинства PAS в 20-30%, а возможность доминирования пророссийского альянса BEP – также в 20-30%. Сценарий политической нестабильности без четкого большинства GPT оценивает в 10-20%. В целом, система прогнозирует 40% шансов на то, что PAS останется главной силой, но будет вынуждена создавать коалицию.

Прогноз Grok

Grok оптимистичнее всего оценивает шансы PAS, прогнозируя 55% вероятности сохранения абсолютного большинства партией (51+ мест). Нейросеть базирует этот прогноз на лидерстве PAS в опросах, сильной поддержке диаспоры и преимуществах действующей власти.

По данным этой нейросети, получение PAS множественности с формированием проевропейской коалиции – 35% вероятности. Наименее вероятным система считает получение контроля пророссийской оппозицией через коалицию — всего 10% вероятности.

Также Grok отмечает, что пророссийские силы фрагментированы, а PAS постоянно лидирует в опросах.

Что известно о выборах в Молдове

28 сентября в Молдове стартовали парламентские выборы, на которых избирают 101 депутата, которые будут руководить страной в течение следующих четырех лет.

В выборах принимают участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который входят социалисты, коммунисты, партия "Сердце Молдавии" и партии Будущее Молдовы.

Парламентские выборы рассматриваются как ключевой момент для будущего Молдовы, являющейся страной-кандидаткой на вступление в ЕС. Властная проевропейская Партия действия и солидарности (PAS), которую возглавляет президент Мая Санду, удерживает парламентское большинство с 2021 года. Однако опросы показывают, что PAS может потерять это большинство, поскольку оппозиционные партии пытаются привлечь избирателей, озабоченных ростом цен, бедностью и замедлением экономики. Необходимость формирования коалиционного правительства может усложнить усилия PAS по вступлению Молдовы в ЕС до 2030 года, отмечают аналитики, пишет Радио Свобода.

Лидер прокремлевской "Партии социалистов" и один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", экспрезидент Молдовы Игорь Додон в воскресенье, 28 сентября, уже заявил прессе, что пророссийская "оппозиция" якобы "победит" на парламентских выборах.

Ранее "Телеграф" писал, почему выборы в Молдове важны для Украины и Европы.