Україна має потрібну марку вугілля

Прибуття до Києва президентки Молдови Маї Санду ознаменувалось тим, що Україна запропонувала невизнаній "Придністровські Молдавській республіці" ("ПМР") та Модові взаємовигідну допомогу. Йдеться про безкоштовне постачання вугілля для ДРЕС у Придністров'ї в обмін на електроенергію.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що Україна має потрібну марку вугілля, яке підійде до вищеназваної станції.

"Україна готова надавати вугілля для Придністров'я та Молдови — безкоштовно, але в обмін на електрику", — заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має потрібну марку вугілля і готова допомогти країні-сусідці. Наразі ДРЕС використовує вугілля, яке технічно не підходить. Йдеться про антрацит, який Росія "вкрала після окупації Донецької та Луганської областей".

Наразі ж Україна готова надати потрібну марку вугілля "Г". До того ж, Зеленський наголосив, що за потреби Київ може надіслати своїх спеціалістів, аби швидше налаштувати процес роботи на новому паливі.

У коментарі "Телеграфу" міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що ДРЕС у Придністров'ї — аналог Бурштинської, яку було перепрофільовано під новий клас вугілля ще у 2014 році. Йдеться про вугілля класу "Г", тобто газове, яке видобувають у Донецькому та Львівсько-Волинському басейнах.

Нагадаємо, що після припинення транзиту російського газу через Україну до Молдови, з 16 грудня у країні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненерго Молдови повідомило, що у січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортуватиме з Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕС.

Нещодавно Зеленський наголошував, що Україна готова допомогти Молдові, аби не дати Росії через ситуацію в "ПМР" вплинути на суспільні настрої у країні перед виборами. Тому Київ, щоб зруйнувати плани Москви, пропонує допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що операція лідера РФ Володимира Путіна у Придністров’ї провалилася, чого чекати далі.