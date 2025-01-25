В Україну приїхала президентка Молдови. Санду розповіла про цілі візиту

Вона спілкуватиметься з главою нашої держави

У суботу, 25 січня, до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Вона проведе переговори з главою України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в Києві на переговорах з президентом Володимиром Зеленським. Я посилаю підтримку Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", — написала Санду нас своїй сторінці у соцмережі Х.

Політик назвала основні теми своєї розмови з Володимиром Зеленським. Глави держав обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до Євросоюзу. Молдова залишається надійним сусідом, наголосила Мая Санду.

Нагадаємо, влада Молдови ввела обмеження на споживання електроенергії на тлі енергокризи, спричиненої припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Російський "Газпром" припинив постачання газу до Республіки Молдова, зокрема для Молдавської ДРЕС, яка підконтрольна сепаратистському анклаву ПМР. З цього моменту МДРЕС, яка раніше постачала до Молдови до 80% всієї електроенергії, повністю припинила її продаж на правий берег Дністра.

У цих умовах Молдова змушена покривати споживання коштом внутрішніх джерел та імпорту. 16 грудня у Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненерго Молдови повідомило, що у січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортуватиме з Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

Молдавська ДРЕС із 1 січня 2025 року перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі. З 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що Україна готова допомогти вугіллям так званій "Придністровській Молдавській Республіці" – невизнаному утворенню, яке контролюється росіянами. Президент додав, що Росія таким чином через ситуацію в "ПМР" намагається вплинути на суспільні настрої у Молдові перед виборами. Тому Україна, щоб зруйнувати плани Москви, пропонує допомогу.