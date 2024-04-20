"Путін повинен програти": Зеленський про голосування про виділення допомоги США Україні

Президент України відреагував на результати голосування

Україна вдячна Палаті представників США за ухвалення критично важливого пакету військової допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Ці кошти матимуть суттєвий ефект на полі бою.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський. Він подякував усім конгресменам і простим американцям, які підтримують Україну і розуміють, що Росія перемогти не повинна.

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів", — сказав він.

За словами глави держави, виділені кошти підуть на те, щоб зміцнити народи України та США та наблизити завершення російської війни. Крім того, він висловив сподівання, що документ якнайшвидше пройде голосування у Верхній палаті.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті і зрештою потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.

Крім того, Палата представників проголосувала за законопроєкт №8038 про передачу Україні заморожених активів РФ. Підтримали його 360 законодавців.