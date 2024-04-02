Шеф-редактор Obozrevatel назвав ймовірну причину того, що суд раптово зменшив заставу колишньому президенту США

Печерське правосуддя може бути не лише в Києві: апеляційний суд Нью-Йорка круто знизив суму застави Дональду Трампу у справі про фінансове шахрайство: з 464 млн доларів до 175 млн доларів. "Знижку" підсудний отримав за декілька годин до крайнього терміну виплати, фактично вже початку конфіскації частини бізнес-імперії.

Суддя оцінив свободу Трампа практичну в ту ж суму, яку просив захист експрезидента, "бо більше немає". "Дон" отримав додаткових 10 днів, аби внести ці мільйони у скарбницю американського правосуддя.

Тут можна було б повірити у гуманізм американського правосуддя, але "ніт". Суддя Артур Енгорон уже давно реагує на Трампа як на червону ганчірку, бо скандальний політик добряче залив йому сала за шкіру. Трамп з першого дня процесу називав справу політичною помстою, а Енгорона — "ліворадикальним демократом". Енгорон отримував погрози про мінування його приватного будинку.

Трамп розповідав про інтимний звʼязок між працівницею суду Нью-Йорка і лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером. На передвиборчому сайті Трампа навіть публікувалися особисті фото цієї парочки, які виявилися творінням фотошопу. Енгорон навіть спеціальним розпорядженням заборонив Трампу коментувати процес та видалити фейки із сайту, пригрозивши увʼязненням.

І ще: дійсно, Енгорон — демократ, що додатково позбавляє його емпатії до "Дона". Дисконт "в останній момент" більше нагадує політичну домовленість з Білим Домом, який вимагає в республіканців розблокувати у Палаті представників виділення допомоги Україні: новий потік оптимізму з адміністрації президента США про це натякає. Пересвідчитися зможемо після 9 квітня, коли конгресмени нижньої палати вийдуть на роботу з великодніх канікул.

Прокуратура Нью-Йорка звинуватила Трампа в завищенні капіталів на 3,6 млрд доларів для введення банків в оману. Суд заборонив мільярдеру 3 роки обіймати керівні позиції в будь-якій компанії штату Нью-Йорк чи брати кредити в банках штату. Для подачі апеляції, Трампу слід було внести заставу, інакше суд частково конфіскував би активи мільярдера.