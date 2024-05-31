Непоправна втрата: у Києві попрощалися із засновником агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком (фоторепортаж)

Чорний день в історії української журналістики

У п’ятницю, 31 травня, на території Байкового кладовища у Києві відбулася церемонія прощання із засновником та генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком. Він помер на 64-му році життя.

На церемонії прощання з Олександром Мартиненком побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зробив серію знімків, від погляду на які розривається серце та болить душа.

Провести в останню путь заслуженого журналіста України прийшла велика кількість людей. Біля крематорію на Байковому кладовищі, де проходила церемонія прощання, можна було помітити рідних та близьких Олександра Мартиненка, а також його численних друзів, колег-журналістів та українських політиків.

Зокрема, попрощатися з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" прийшли колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, нардеп та віце-прем’єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу Юлія Тимошенко, політолог, журналіст та політик Микита Потураєв та інші.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Провести в останню путь Олександра Мартиненка прийшло також багато українських журналістів, для яких він був не просто колегою, а наставником і вірним другом.

Усі присутні на церемонії не могли стримати сліз і безперервно несли до труни букети живих квітів.

Головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов також відвідав Байкове кладовище, де провів в останню путь свого не просто шефа, а наставника та вчителя.

Раніше Ярослав Жарєнов висловив свої глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Мартиненка, поділився теплими спогадами про роки роботи під керівництвом засновника "Інтерфакс-Україна" та подякував "дяді Саші" за шанс.

Олександр Мартиненко народився у Харкові 22 серпня 1960 року. Після закінчення економічного факультету Харківського державного університету залишився працювати в установі на посаді молодшого наукового співробітника.

Журналістську кар’єру розпочав у 1990 році, став редактором відділу газети "Орієнтир Діп". У 1992 році став головним редактором агентства "Харків-новини".

Посаду президента інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" він обіймав з 1992 по 1998 рік. Потім став речником президента України Леоніда Кучми. На посаді прес-секретаря працював із 1998 по 2001 рік.

Олександр Мартиненко також обіймав посаду секретаря Ради з питань інформаційної політики при президенті України (2001-2002) та був членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення (2002-2003). З 2003 став генеральним директором "Інтерфакс-Україна".

2010 року Олександр Мартиненко став заслуженим журналістом України. Він має й інші державні нагороди: орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня (2020 р.) та орден "За заслуги" III ступеня (2022 р.).

Помер Олександр Мартиненко 28 травня у віці 63 років.

Олександру Мартиненко було 63 роки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що помер відомий історик Петро Толочко. Саме йому вдалося встановити справжній вік Києва.