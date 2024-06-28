Помішаний на золоті? Трамп "ховає" в гаражі розкішні авто і не тільки (фото)

Він просто помішаний на золоті і всьому дорогому

Дональд Трамп відомий своєю пристрастю до розкоші, яка яскраво відображається в його автомобільній колекції. За роки свого життя колишній президент США зібрав дивовижний автопарк, який включає деякі з найпрестижніших та найдорожчих моделей у світі.

"Телеграф" вирішив розповісти, якими автомобілями любить похизуватись один з головних претендентів на пост наступного президента США. Тут є як класика, так і суперкари.

Серед перлин колекції Трампа — класичний Rolls-Royce Silver Cloud 1956 року випуску, який став одним з його перших та найулюбленіших автомобілів. Доповнює британську розкіш у гаражі мільярдера величний Rolls-Royce Phantom.

Якщо Дональд Трамп вирішує їхати за кермом, то зазвичай обирає саме Rolls-Royce. Схоже, це його найулюбленіша марка.

Італійський темперамент представлений Lamborghini Diablo 1997 року, яку Трамп високо цінував. Цікаво, що бізнесмен знайшов спосіб монетизувати свою автомобільну пристрасть, продаючи кастомні версії своїх авто з фірмовим брендингом "TRUMP" на аукціонах за чималі суми.

Наприклад, нещодавно цей Lamborghini Diablo 1997 року продали з аукціону. За спорткар вдалось вторгувати 1,1 мільйона доларів, хоча звичайний Diablo VT коштує вполовину дешевше.

Несподіванкою для багатьох може стати наявність у колекції Трампа екологічного Tesla Roadster, що, ймовірно, пояснюється його підтримкою американського виробництва. Американський автопром також представлений кількома моделями Cadillac, зокрема золотим Cadillac Allante, подарованим самим виробником.

Дональд Трамп у молодості на своєму Cadillac

Є у нього також Cadillac Trump Series Golden Edition. Це звичайний лімузин, який побудувала нью-йоркська фірма Dillinger Coach Works. За основу взяли Cadillac Brougham 1988 року.

Як виглядає салон авто всередині

Німецька інженерія знайшла своє місце в гаражі Трампа у вигляді потужного Mercedes-Benz SLR McLaren, який на момент випуску поступався за потужністю лише болідам Формули-1.

Завершує огляд унікальний мотоцикл від Orange County Chopper — творіння ручної роботи, оздоблене золотом. Хоча важко уявити Трампа, який мчить на ньому пустельними шосе, цей байк є яскравим прикладом його любові до екстравагантних та ексклюзивних речей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Байден зацінив унікальний броньований лімузин Сі Цзіньпіна. Про це авто відомо багато цікавого.