Підтримка чи байдужість? Як ставиться до України потенційний віцепрезидент США Тім Волз

Висновок можна зробити з його публічних заяв

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс визначилась з кандидатурою віцепрезидента ― ним став губернатор Міннесоти Тім Волз. Він підтримує Україну у боротьбі проти російського загарбника.

Як стало відомо "Телеграфу", він публічно повідомив про підтримку Києва за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Деталі читайте у матеріалі: "Тім Волз: що відомо про "напарника" Гарріс в боротьбі проти Трампа".

Тім Волз підтримує Україну

"Міннесота продовжуватиме підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію", — написав Волз 22 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення.

Коли губернатор Міннесоти це написав, він перебував в Україні. Він відвідував Посольство США. Метою офіційного візиту було налагодження партнерства між державним, приватним і академічним секторами Міннесоти та Чернігівської області.

Тім Волз підтримував публічно Україну і після вторгнення. 6 березня 2022 року він проголосив День солідарності з Україною в Міннесоті.

У червні того ж року Волз показав підтримку не на словах, а на ділі. Він підписав законопроєкт, який припиняє дію інвестицій і контрактів, пов’язаних з Росією.

У квітні 2023 року губернатор Міннесоти вчергове висловив солідарність з Україною. Того разу це було під час онлайн-зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Міннесота підтримує Україну. Для мене було честю почути Президента Зеленського з перших вуст і запропонувати йому нашу непохитну підтримку. Міннесота є домом для багатьох українських сімей, і ми продовжуватимемо приймати та підтримувати українських біженців у нашому штаті", — сказав Волз.

Зазначимо, що також відомий кандидат у віцепрезиденти від республіканця Дональда Трампа. Ним став Джей Ді Венс. На противагу Волзу, він не підтримує Україну та відомий своїми скандальними заявами.

Джей Ді Венс виступає проти надання допомоги Києву. Він порівнював Україну з Афганістаном та закликав не передавати зброю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джей Ді Венс втрапив у пікантний скандал. Демократи вдало скористались ситуацією, аби осоромити республіканця.