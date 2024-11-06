Політичний експерт спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому для України вигідна була перемога Трампа

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 47-го президента США владі України треба намагатися домовитися про "закінчення війни в один день", щоб цей "один день" все ж таки був на нашу користь. А з усього Плану перемоги (який Трамп читати не буде) треба все перевернути на ідею про віддання наших надр у спільне зі США користування. Це єдине, що може зацікавити Трампа.

Треба зробити так, щоб у можливій угоді з Путіним Трамп дивився на підтримку України як на здобуток, а не "сміттєві акції". І це, мабуть, найголовніша порада.

Напередодні виборів була "накрутка" з боку нашої влади та експертів: якщо переможе Трамп, то нам повний піпець. Зважаючи, що наша влада дуже залежить від громадської думки, важливо не наробити помилок. Я зараз дивлюся, що пишуть у моїх соцмережах: там — розпач, демократія в занепаді, нам кердик тощо.

А нагадаю, що Байден казав про "підтримку України до кінця, ми серцями і всім іншим з вами". А потім виявляється в кінці року, що нам дали тільки 10% допомоги. Тому остання порада владі України — починати зосереджуватись більше на Європі.

Однак обрання Трампа — це час можливостей для України. Бо тягомотина з Байденом підтримує нас "на плаву", але не дає переломити ситуацію на фронті. Зараз війна точно вже перетворилась на виснаження. Поступова, контрольована (її по-різному можна називати) ескалація — хороша в торговій війні, але коли щодня сотні вбитих — це не може тривати довго, і на якомусь етапі це закінчиться.

Зрозуміло, що і Росія виснажується. Це теж добре, що Росія через рік такої війни, навіть якщо анексує захоплені території України, на досить довгий час буде настільки виснажена, що років 7—8 не буде думати про експансію на Захід чи проти НАТО.

Тому обрання Трампа – це шанс для України. Всі виходять з поганої концепції, що Путін погодиться на умови Трампа. Тільки з чого він узяв, що Росія погодиться? У Путіна все чудово на даний момент. Він постійно наступає, захоплює українські території тощо.

І тоді включається інший пункт. Трамп вже заявляє, що включиться по максимуму в нафтову суперечку. Саудівська Аравія чекає Трампа, бо йому абсолютно начхати на всі ті політичні моменти, які роз'єднали Саудівську Аравію зі США за президента Байдена.

Саудівська Аравія теж включається у ці перегони, бо зрозуміло, що 100 доларів за барель нафти вона не отримає. Тож десь у грудні почне качати більше. І це найсмішніше і найтрагічніше в нашій історії, що Байден не пішов на такі прості нібито кроки, але все одно програв вибори. Боявся, що ціна нафти зросте і поставить хрест на його другому терміні.

Але ціна нафти піде вниз і для Росії. Це стане найболючішим ударом, аніж поставки зброї та все інше, що робилося для України. РФ банально не матиме грошей. Це — бізнесова жилка, нормальна логіка людини з таким світоглядом. І Трамп цього не приховував.

А якщо Путін не піде на переговори, США не будуть піпеткою по краплині давати зброю, а дадуть одразу і по максимуму. Тепер справа за конкретними діями.