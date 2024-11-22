Байдену предложили вернуть ядерное оружие Украине? Что узнала NYT

На это намекнули некоторые чиновники

Некоторые американские чиновники рассматривают возможность возвращения Украине ядерного оружия как одного из вариантов гарантий безопасности. После избрания Дональда Трампа президентом США западные партнеры активно обсуждают разные форматы гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, лучшим вариантом для Украины остается вступление в НАТО, однако при президентстве Трампа такой сценарий маловероятен. Именно поэтому американские и европейские должностные лица ищут альтернативные решения.

Одним из вариантов рассматривают политику сдерживания. В частности, предлагается разрешить Украине накопить достаточный арсенал обычного оружия для возможности нанести ответный удар в случае возобновления боевых действий со стороны России.

Среди более радикальных предложений – идея возвращения Украине ядерного оружия, которую страна передала после распада СССР. Такой шаг, по мнению некоторых американских чиновников, стал бы мощным сдерживающим фактором. В то же время, издание отмечает, что реализация этого варианта была бы сложной и имела бы серьезные последствия.

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