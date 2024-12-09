РФ передала тіла загиблих при падінні Іл-76? В Україні вже пояснили ситуацію

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Російська сторона заявляє, що передала Україні тіла загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Білгородській області у січні цього року. Про це журналістам повідомила уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.

На цю інформацію вже відреагували в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Також заяву російської сторони прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Українська сторона зазначає, що під час останніх репатріаційних заходів в Україну з РФ дійсно було передано останки загиблих, які потребують додаткової ідентифікації.

Наразі експерти в рамках кримінального провадження встановлюють, чи справді останки цих осіб належать українським військовослужбовцям.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відслідковує ситуацію і перебуває у взаємодії з усіма уповноваженими інститутами", — повідомили у КШППВ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що "останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих". Наразі проходить їх ідентифікація.

При цьому уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Білгородській області.

"Вони передані. Це відбулося, і я при цьому була присутня", — сказала вона.

Нагадаємо, у Корочанському районі Білгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ заявило, що на борту Іл-76 нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Білгородської області для обміну, 6 членів екіпажу літака та троє супроводжуючих.

Голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов при цьому звинуватив ЗСУ у нібито збитті літака і заявив, що це було "навмисно".

Видання "Українська правда" з посиланням на Збройні сили України написало, що ЗСУ підтвердили падіння літака, заявивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300. Про це можуть свідчити особи пілотів, які служили в авіаполці, що постійно перевозив до Білгорода боєприпаси.

У свою чергу Генштаб Збройних сил України оприлюднив заяву, в якій прямо не вказувалося про причетність ЗСУ до катастрофи Іл-76. У Генштабі зазначили, що й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня справді було заплановано обмін військовополоненими. При цьому в ГУР зазначили, що розвідка не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту літака і в якій кількості.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за фактом падіння літака Іл-76 у Білгородській області СБУ відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюється за статтею про порушення законів та звичаїв війни.