Вимагав негайного припинення вогню: стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського в Парижі

За словами джерел у США, Трамп поводився дружньо, шанобливо та відкрито

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона з новообраним президентом США Дональдом Трампом, американець вимагав негайного припинення вогню в Україні. Також Трамп був зацікавлений у переговорах для швидкого припинення війни.

Про це пише агентство Reuters, яке поспілкувалося з п’ятьма людьми, проінформованими про зустріч. Вони розповіли, що під час 35-хвилинної розмови лідери трьох країн не обговорювали конкретних деталей будь-якого бачення миру, але Трамп наголошував на негайному припиненні вогню та переговорах.

За словами одного з джерел, Трамп поводився дружньо, шанобливо та відкрито. Він "був у режимі слухання".

Декілька чиновників, близьких до Трампа, розповіли, що його пріоритетом на цій зустрічі було налагодження особистих стосунків, які є ключовими для того, як він веде дипломатію. Зрештою, додали співрозмовники видання, він вирішить, як діяти далі.

"Загалом сердечний характер прямих стосунків Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про українського лідера під час передвиборчої кампанії, у тому числі називаючи його "найбільшим продавцем на землі" за те, що він запросив і отримав мільярди доларів військової допомоги США", — йдеться у статті.

Макрон і Зеленський під час зустрічі в Парижі "були на одній хвилі", але були обережні, щоб не склалося враження, ніби вони "загнали Трампа в кут", сказав один чиновник. Президенти України та Франції разом намагалися донести Трампу, як вони бачать ситуацію, водночас підкреслюючи, що без підтримки США Києву було б дуже важко.

Макрон також намагався довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України та що вони готові більш рівномірно розділити "тягар безпеки" зі Сполученими Штатами. За словами одного з джерел, Зеленський та Макрон пояснювали Трампу, що зараз президент Росії Володимир Путін інший, ніж у 2017 році, за першої каденції Трампа.

Як розповідав "Телеграф", міністр фінансів України оцінив, скільки наша країна зможе опиратися російській агресії без допомоги США, якщо Трамп вирішить її припинити. Він назвав чіткі терміни.