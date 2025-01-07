У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу

Пацієнт підхопив штам D1.1 – це різновид вірусу

У Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок від пташиного грипу H5N1. Хворому було 65 років, він заразився після контакту зі зграєю птахів на задньому дворі свого будинку.

Пацієнт мав супутні захворювання та перебував під наглядом лікарів у штаті Луїзіана. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Луїзіани.

Медики перевірили всіх, хто контактував із хворим, але нових випадків зараження не знайшли. Пацієнт підхопив штам D1.1 – це різновид вірусу, який поширений серед диких і домашніх птахів.

Американський Центр контролю захворювань запевняє: для більшості людей загроза зараження залишається низькою, пише CNN. Втім, науковці виявили, що вірус змінився та краще пристосувався до зараження дихальних шляхів людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з 2003 року у світі зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом. Приблизно половина інфікованих померла.

Медики рекомендують уникати контакту з хворими чи мертвими тваринами та їхніми екскрементами. Особливу обережність слід проявляти власникам домашньої птиці та працівникам птахофабрик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у МОЗ розповіли, яку загрозу несе метапневмовірус. Прості заходи допоможуть мінімізувати ризик зараження.