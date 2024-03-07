Отримати щеплення від грипу можна буде в аптеці: коли стане доступним у Києві

Аптеки повинні отримати ліцензію

Жителі Києва стали набагато частіше хворіти на грип і ГРВІ, ситуація має сезонний характер. З наступного епідсезону кияни зможуть вакцинуватися проти грипу не лише в поліклініках, але й в аптечних пунктах.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Фармацевти, які будуть робити щеплення, пройдуть спеціальне навчання та отримають ліцензію на медичну практику. Аптеки, які хочуть надавати цю послугу, повинні мати спеціальне обладнання та аптечку.

"Це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою. Перед тим, як послуга запрацює в Україні, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. Для цього пункт має забезпечити: наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання; проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів", — йдеться у повідомленні.

Рішення уряду набуває чинності через три місяці після його опублікування.

"За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками", — зазначає МОЗ.

Вакцинувати проти сезонного грипу аптеки зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років.

Раніше "Телеграф" писав, яка спостерігається картина із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19. Грип і ковід "працюють" у симбіозі, що викликає важкі ускладнення і тяжке перебіг хвороби.