На інавгурації Трампа буде чимало почесних гостей: коли і де її дивитися

На інавгурації буде понад 200 тисяч людей

У понеділок, 20 січня 2025 року, відбудеться історична подія — інавгурація Дональда Трампа. Він стане 47-им президентом США.

Церемонія розпочнеться на Західному фронті Капітолію у Вашингтоні. Про це повідомляє ВВС.

Коли дивитись інавгурацію за київським часом

Головні події розпочнуться о 16:30 за київським часом. Присяга президента запланована на 19:00 за Києвом. Святковий парад розпочнеться о 21:00, а вечірні бали — після 23:00.

Що відбуватиметься протягом дня

Урочистості розпочнуться зі служби у церкві Святого Іоанна на площі Лафайєт. Після цього новообраний президент відвідає чаювання у Білому домі.

На головній сцені біля Капітолію виступлять музиканти. Кульмінацією стане присяга Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп виголосить інавгураційну промову про плани на наступні чотири роки.

У програмі дня заплановано підписання важливих документів у президентській кімнаті, урочистий обід від Конгресу та парад Пенсильванія-авеню. Завершиться день трьома святковими балами — Commander-in Chief Ball, Liberty Inaugural Ball та Starlight Ball.

Хто виступатиме на церемонії

Музичну програму відкриє переможниця American Idol (американське музичне талант-шоу) Керрі Андервуд з піснею America the Beautiful. На сцену також вийдуть кантрі-співак Лі Грінвуд, оперний виконавець Крістофер Маккіо та гурт The Village People. Святкову атмосферу створюватимуть Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean, Rascal Flatts та Гевін ДеГрау.

Хто буде присутній

На церемонії очікують близько 200 тисяч гостей. Серед почесних відвідувачів будуть Джо Байден з дружиною Джилл, Камала Гарріс з чоловіком Дагом Емхоффом, Барак Обама, Джордж та Лора Буш. Також на події будуть присутні члени Конгресу, високопосадовці та запрошені гості нової адміністрації.

Як подивитися трансляцію

Пряму трансляцію церемонії проведе Білий дім та провідні телеканали. Подію можна буде подивитися на офіційних веб-сайтах та у соціальних мережах. Наприклад, CBC News уже запустив трансляцію майбутньої події.

Також "Телеграф" раніше розповідав, що Росія заявила, чого хоче від України після інавгурації Трампа. У Кремлі дали зрозуміти, що припиняти війну та йти на поступки не на своїх умовах вони не збираються.