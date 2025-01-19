До початку заборони: у США заблокували TikTok і не тільки те, що бачать користувачі (відео)

Крім ТikTok, у США більше недоступний сервіс CapCut

У неділю, 19 січня, у Сполучених Штатах Америки перестав працювати популярний китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео ТikTok. Примітно, що це сталося менш як за дві години до офіційної заборони цього сервісу.

Про це повідомляє CNN. Цей сервіс перестав працювати у суботу ввечері (за американським часом) та в ніч із суботи на неділю (за українським часом).

Зараз користувачі ТікТока бачать таке повідомлення на екранах своїх пристроїв: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набрав чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok".

Також користувачі ТікТока побачили таке повідомлення: "Ми шкодуємо, що закон США про заборону TikTok набуде чинності 19 січня і змусить нас зробити наші сервіси тимчасово недоступними. Ми працюємо над тим, щоб відновити наш сервіс в США якомога швидше, і ми цінуємо вашу підтримку. Будь ласка, залишайтеся з нами".

Крім ТikTok, у США недоступний сервіс CapCut. Цей сервіс призначений для редагування відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Конгрес США підтримав заборону TikTok. Докладно пояснили, чому соцмережу вважають небезпечною.