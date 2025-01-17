В Україні шириться небезпечний челендж з TikTok: уже троє дітей у лікарні

Діти намагаються повторити відео і потрапляють до лікарні

У Львові троє підлітків віком 10, 11 та 15 років потрапили до дитячої лікарні святого Миколая з серйозними опіками обличчя. Причиною травмування стали спроби виготовити саморобні "петарди" за рецептом із TikTok.

Постраждалі діти не були знайомі між собою, проте всі використовували однакову інструкцію з соціальної мережі. Для створення небезпечного пристрою підлітки змішували воду, засіб для чищення труб та фольгу у пластиковій пляшці. Про це повідомляє Zaxid.net.

Один із постраждалих — 11-річний Вʼячеслав з Львівської області — розповів, що побачив, як інші діти виготовляють такі петарди, і вирішив повторити експеримент разом із другом. Під час струшування пляшки стався вибух, і хімічна суміш потрапила хлопцеві на обличчя.

Опікова та пластична хірургиня Галина Саян пояснює: ""Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально розʼїдає шкіру дітей". У результаті залишаються глибокі рубці.

Медики закликають батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки виконання сумнівних інструкцій із соціальних мереж.

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